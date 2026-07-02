Hallaron sin vida a una mujer de 35 años en el río Uruguay tras un operativo de búsqueda en Colón

Una mujer de 35 años fue encontrada sin vida este jueves en las aguas del río Uruguay, en la ciudad de Colón, luego de un intenso operativo de búsqueda que involucró a distintas fuerzas de seguridad. La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Colón.

El procedimiento se inició alrededor del mediodía, cuando se activó el protocolo de búsqueda tras recibirse un alerta sobre la desaparición de la mujer, domiciliada en la ciudad de Colón. La causa es coordinada por la fiscal Noelia Batto.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la mujer habría sido vista por última vez en las inmediaciones del Puente Internacional José Gervasio Artigas, lo que motivó un amplio despliegue en la zona.

Del operativo participaron efectivos de la Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería Nacional, quienes realizaron rastrillajes en el área fronteriza y sectores cercanos.

Horas más tarde, personal de la Prefectura Colón localizó el cuerpo de la mujer en el río Uruguay. Tras el hallazgo, intervino la División Policía Científica de la Jefatura Departamental Colón junto con el médico forense de turno, quienes realizaron las pericias

correspondientes.

De manera preliminar, los profesionales determinaron que la causa del fallecimiento sería un paro cardiorrespiratorio por inmersión. La investigación continúa para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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