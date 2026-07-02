Allanamiento en Chajarí por una presunta estafa con cheques falsos: secuestraron una camioneta

Una camioneta Ford Raptor fue secuestrada durante los allanamientos

Una investigación por una presunta estafa iniciada en Colón derivó en un allanamiento realizado en la ciudad de Chajarí, donde la Policía secuestró una camioneta Ford Raptor, un teléfono celular y documentación de interés para la causa. Tres personas quedaron identificadas y supeditadas al proceso judicial.

La pesquisa comenzó el pasado 30 de junio, luego de que un vecino denunciara haber sido víctima de una maniobra fraudulenta durante una operación comercial.

Según la denuncia, el damnificado entregó una camioneta como parte de una transacción y recibió a cambio varios cheques que, tras las verificaciones correspondientes, habrían resultado apócrifos.

A partir de la presentación, efectivos de la Jefatura Departamental Colón realizaron tareas investigativas y análisis de información que permitieron identificar a los presuntos involucrados.

Los sospechosos son un joven de 21 años, un hombre de 43 y una mujer de 41 años, todos domiciliados en la ciudad de Chajarí, departamento Federación.

El allanamiento

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Unidad Fiscal de Colón, a cargo de la fiscal Noelia Batto, solicitó una orden de allanamiento que fue autorizada por el Juzgado de Garantías de Colón.

El procedimiento se concretó este jueves en una vivienda ubicada en las inmediaciones de calle Doctor Casillas al 700, en Chajarí.

Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron un teléfono celular, documentación y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Además, incautaron una camioneta Ford Raptor, vinculada a la causa.

Por disposición de la Justicia, las tres personas investigadas fueron trasladadas para su correcta identificación y quedaron formalmente supeditadas al proceso penal, mientras continúa la investigación para esclarecer la presunta maniobra de estafa con cheques falsificados.