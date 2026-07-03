Una adolescente murió en un tiroteo entre bandas y su abuela fue operada de urgencia

Una adolescente de 14 años murió durante un tiroteo ocurrido frente a su vivienda, en la localidad bonaerense de Villa Dorrego, partido de La Matanza. Su abuela, de 50 años, fue alcanzada por otro disparo y debió ser intervenida quirúrgicamente.

El hecho ocurrió el jueves en la esquina de Dupuy y Atalaya. De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, los ocupantes de una camioneta Ford Ecosport blanca se enfrentaron a tiros con un hombre que se encontraba a pie en la zona.

En medio de ese intercambio de disparos, las balas alcanzaron a Candela Abigail Urquiza, la adolescente de 14 años, y a su abuela, Blanca Urquiza. Ambas se encontraban frente a la vivienda familiar cuando se produjo la balacera.

Un familiar trasladó a las dos víctimas al Hospital Simplemente Evita. Los médicos constataron que la adolescente ingresó sin signos vitales tras recibir un disparo en la cabeza.

La abuela fue operada tras recibir un disparo

Blanca Urquiza, de 50 años, sufrió una herida de arma de fuego en la espalda. Según el parte difundido luego del ataque, fue sometida a una intervención quirúrgica y continuaba internada.

El hijo de la mujer y tío de la adolescente declaró ante la Policía que ambas quedaron en medio del tiroteo mientras estaban frente a su casa. Ese testimonio forma parte de las primeras actuaciones para reconstruir cómo se inició el enfrentamiento.

La mujer está internada en el hospital La Matanza.

Tras el ataque, efectivos policiales desplegaron un operativo en Villa Dorrego y se ordenaron allanamientos de urgencia. Las medidas apuntan a identificar a quienes participaron del hecho y establecer la procedencia de los disparos.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los investigadores tendrían identificadas a cuatro personas presuntamente vinculadas con el ataque. Sin embargo, no se comunicaron detenciones ni imputaciones formales por la muerte de la adolescente.

Investigan si un incendio está vinculado con el ataque

En paralelo, personal de Bomberos trabajó para controlar un incendio que se declaró en la vivienda de uno de los sospechosos. Hasta el momento, no se informó de manera oficial si el fuego tuvo relación con el tiroteo.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que busca determinar las circunstancias del ataque, identificar a todos los responsables y establecer cómo se produjo el enfrentamiento en el que murió la adolescente de 14 años.