El día más frío en lo que va del año en Larroque: amaneció con -4,3°C y cubierta de escarcha

El día más frío del año en Larroque dejó una temperatura mínima de -4,3°C, heladas generalizadas y postales completamente blancas. El periodista Julio Sartore describió en Elonce cómo se vivió la jornada y anticipó cuándo comenzará a ceder la intensa ola polar.
El día más frío del año en Larroque se registró este viernes con una temperatura mínima de -4,3°C, una marca que convirtió a la localidad del sur entrerriano en uno de los puntos más fríos de la provincia. La intensa masa de aire de origen antártico provocó heladas generalizadas, cubrió de escarcha jardines, campos y espacios verdes, y dejó imágenes que sorprendieron a vecinos y visitantes.
Durante una entrevista con Elonce, el periodista de Larroque, Julio Sartore, describió cómo evolucionó la temperatura durante la madrugada y explicó que el descenso fue constante hasta alcanzar el registro más bajo de la mañana. "Exactamente, -4,3 grados en una mañana que fue escalando justamente la marca térmica hacia lo negativo porque había arrancado en la madrugada, a las 0 horas, en 0,8°", relató.
El comunicador recordó que las bajas temperaturas ya se advertían desde la tarde anterior. "Ayer a las 6 de la tarde Larroque tenía menos de tres grados y eso fue un anticipo de lo que íbamos a tener unas horas después. A eso de las tres de la mañana ya estaba muy fresquito, había dos grados y a medida que avanzó la noche nos encontramos con esta escalera negativa que nos llevó hasta los -4,3 grados, con una térmica que estuvo inclusive por debajo de ese número", explicó.
Un amanecer completamente blanco por las heladas
La combinación de temperaturas bajo cero y la humedad generó un paisaje completamente cubierto por escarcha. Césped, plantas, alambrados, molinos y distintos sectores rurales aparecieron teñidos de blanco, una postal que rápidamente comenzó a multiplicarse en las redes sociales mediante fotografías tomadas por los propios vecinos.
Sartore explicó que el fenómeno se hizo todavía más visible con las primeras horas de luz. "Hay un fenómeno físico por el cual, cuando empieza a calentar el sol, el aire caliente asciende y el frío circundante baja un poco más. Eso hace que la helada se vea mucho más notable", señaló durante el diálogo con Elonce.
Las imágenes compartidas por los habitantes de Larroque reflejaron la intensidad de la helada. "Las postales que se encuentran en redes sociales de varios amigos, varios conocidos y seguidores muestran claramente lo que ha sido una jornada de las más frías del año. Creo que fue la más fría", afirmó el periodista.
La diferencia entre las heladas comunes y las "heladas negras"
Además del impacto visual, Sartore brindó una explicación sobre cómo actúan distintos tipos de heladas sobre la vegetación, un aspecto que preocupa especialmente en las zonas rurales.
"Hay que establecer lo que son las heladas respecto de la humedad ambiente. Cuando más humedad hay, las plantas soportan un poco mejor ese frío porque tienen una suerte de cobertura y esa escarcha puede conservar algo del calor acumulado durante el día", indicó.
Sin embargo, aclaró que la situación cambia cuando el ambiente permanece seco. "Cuando no hay humedad y se produce la helada negra, ahí las plantas de los jardines y las que están afuera van a sufrir mucho más", explicó, al referirse a uno de los fenómenos más dañinos para la vegetación.
Recuerdos de inviernos más rigurosos
Aunque calificó la jornada como una de las más frías de los últimos tiempos, Sartore consideró que los inviernos actuales ya no presentan las características extremas que muchos recuerdan décadas atrás. "Heladas como las de antes quizás ya no hay, de esas que se acumulaban una con otra", expresó al comparar la situación actual con los inviernos de su infancia.
Incluso apeló a una anécdota personal para graficar esa diferencia. "Recuerdo haber caminado sobre la superficie de hielo que se formaba en las aguadas, en los bebederos. Eso ya no ocurre; primero porque estoy un poquito más pesado, pero también porque la capa de hielo es mucho más fina y ya no soporta el peso", comentó con humor.
Qué se espera para los próximos días
Respecto al pronóstico, el periodista anticipó que el intenso frío comenzará a moderarse parcialmente durante el fin de semana, aunque las bajas temperaturas seguirán presentes en la región. "Vamos a tener una pausa breve durante el fin de semana porque aumenta un poquito la nubosidad y cuando hay un poco de nubes el frío no es tan intenso. Igualmente no va a hacer calor porque apenas va a subir un par de grados la mínima", sostuvo.
También adelantó que el descenso térmico volverá a intensificarse al comenzar la próxima semana. "Después nuevamente lunes o martes baja la temperatura, pero ya para miércoles o jueves tendremos máximas bastante agradables, cercanas a los 18 o 20 grados, lo que claramente es un contraste con la realidad que estamos viviendo hoy", manifestó.
Una medición respaldada por la estación meteorológica
Sartore aclaró además que el registro de -4,3°C fue tomado por la estación meteorológica automática de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, ubicada en un sector más abierto que el casco urbano. "Esa estación está aproximadamente a dos kilómetros del centro geográfico de Larroque, sobre la Ruta 16, en una zona más descampada. Eso puede haber ayudado a que la temperatura medida sea un poco inferior a la del casco urbano, pero igualmente esa temperatura existió, está medida y registrada por la estación meteorológica", remarcó.
Sobre el cierre de la entrevista, añadió que al comparar las mediciones nacionales, Larroque presentó valores similares a los registrados en localidades tradicionalmente frías del país. "Estábamos bastante cerca de lo que fue la temperatura, por ejemplo, en Malargüe, Mendoza. Así que sí, ha sido un día muy frío aquí en la ciudad", concluyó.
Con una mínima histórica para lo que va de 2026, un paisaje completamente cubierto por escarcha y una ola polar que todavía continuará durante los próximos días, Larroque volvió a ubicarse entre los lugares más fríos de Entre Ríos y del país, ofreciendo una postal invernal que difícilmente pase inadvertida para quienes la vivieron.