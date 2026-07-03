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Egipto eliminó a Australia por penales y espera por Argentina o Cabo Verde

Tras igualar 1-1 en los 120 minutos, los Faraones se impusieron 4-2 en la definición desde los doce pasos y avanzaron a los octavos de final del Mundial. Ahora enfrentarán al ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde.

3 de Julio de 2026
Los penales dictaron sentencia.
Los penales dictaron sentencia.

Tras igualar 1-1 en los 120 minutos, los Faraones se impusieron 4-2 en la definición desde los doce pasos y avanzaron a los octavos de final del Mundial. Ahora enfrentarán al ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde.

Egipto derrotó 4-2 por penales a Australia, luego de igualar 1-1 tras los 120 minutos de juego en Dallas, y se clasificó a los octavos de final del Mundial, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Argentina y Cabo Verde.

EGIPTO DE MO SALAH HIZO HISTORIA Y PASÓ POR PENALES | Australia 1-1 Egipto | RESUMEN | M88

 

El conjunto africano abrió el marcador en la primera etapa gracias a un cabezazo de Ashour, que le permitió irse al descanso con ventaja.

Sin embargo, apenas iniciado el complemento, Australia encontró la igualdad tras un gol en contra de Hany, quien desvió de cabeza un envío aéreo y estableció el 1-1 que se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario y del alargue.

 

En la definición desde los doce pasos, el entrenador australiano sorprendió al realizar un cambio de arquero: Ryan ingresó en lugar de Beach exclusivamente para la tanda de penales, aunque la modificación no alcanzó para evitar la eliminación.

Para Egipto convirtieron Saber, Rabia, Salah y Hossam, mientras que por Australia marcaron Irvine y Mabil. En tanto, Souttar y Herrington fallaron sus ejecuciones al rematar desviados.

 

Con este triunfo, los Faraones se instalaron en los octavos de final y ahora aguardan por el ganador del partido que protagonizarán Argentina y Cabo Verde.

Temas:

Egipto Australia Argentina Cabo Verde Mundial 2026
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