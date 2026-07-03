Egipto eliminó a Australia por penales y espera por Argentina o Cabo Verde

Tras igualar 1-1 en los 120 minutos, los Faraones se impusieron 4-2 en la definición desde los doce pasos y avanzaron a los octavos de final del Mundial. Ahora enfrentarán al ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde.
Egipto derrotó 4-2 por penales a Australia, luego de igualar 1-1 tras los 120 minutos de juego en Dallas, y se clasificó a los octavos de final del Mundial, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Argentina y Cabo Verde.
El conjunto africano abrió el marcador en la primera etapa gracias a un cabezazo de Ashour, que le permitió irse al descanso con ventaja.
¡EL QUE DESATÓ LA ALEGRÍA! Hossam Abdelmaguid definió bien y le dio la clasificación a 8vos a Egipto ante Australia. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/4Gkd7G5Etq— SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026
Sin embargo, apenas iniciado el complemento, Australia encontró la igualdad tras un gol en contra de Hany, quien desvió de cabeza un envío aéreo y estableció el 1-1 que se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario y del alargue.
En la definición desde los doce pasos, el entrenador australiano sorprendió al realizar un cambio de arquero: Ryan ingresó en lugar de Beach exclusivamente para la tanda de penales, aunque la modificación no alcanzó para evitar la eliminación.
EL PENAL DE MOHAMED SALAH. 😮💨🇪🇬 pic.twitter.com/TgHoEHaF29 https://t.co/y2Wx7Errak— Sudanalytics (@sudanalytics_) July 3, 2026
⚠️🇦🇺🇪🇬 AUSTRALIA CAMBIA EL ARQUERO A LOS 120' PARA LOS PENALES ANTE EGIPTO. pic.twitter.com/jGcfufAXSL https://t.co/wfjhwOk7Ze— Sudanalytics (@sudanalytics_) July 3, 2026
Para Egipto convirtieron Saber, Rabia, Salah y Hossam, mientras que por Australia marcaron Irvine y Mabil. En tanto, Souttar y Herrington fallaron sus ejecuciones al rematar desviados.
Con este triunfo, los Faraones se instalaron en los octavos de final y ahora aguardan por el ganador del partido que protagonizarán Argentina y Cabo Verde.