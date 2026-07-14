“Rompía el vidrio y escapaba rápido”: detuvieron al acusado de robar en comercios en Paraná

La Policía detuvo durante la madrugada de este martes a un hombre señalado como presunto autor de reiterados ataques contra comercios de Paraná. La investigación lo relaciona con roturas de vidrieras y posteriores sustracciones de elementos en establecimientos ubicados en diferentes sectores de la ciudad.

El procedimiento se concretó alrededor de las 3:30 en la zona de Gobernador Prócoro Crespo y avenida Zanni. Allí, efectivos de la División 911 localizaron al sospechoso, quien tenía un pedido de captura vigente y fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales por disposición de la fiscalía interviniente.

El subcomisario René Ravasio, segundo jefe de Patrulla del 911, explicó a Elonce que la identificación fue posible mediante el análisis de las grabaciones. “Se vino recabando mucha información por videos que aportaron los propios comerciantes y registros fílmicos del 911”, indicó.

Una modalidad que se repetía en distintos puntos

Según detalló el funcionario policial, las imágenes mostraban a una persona con características, vestimenta y formas de actuar similares. “Se logra establecer que hay una persona mayor de edad con la misma característica de vestimenta y la modalidad que utilizaba para hacer los daños en los distintos comercios”, señaló.

Ravasio sostuvo que el sospechoso ya había sido detenido anteriormente y era conocido en el ámbito policial. “Nosotros lo podemos reconocer por los videos que aporta la gente. A raíz de eso se emite un pedido de captura y se viene trabajando para dar con esta persona”, explicó. Además, según información a la que pudo acceder Elonce, el hombre había salido el 1 de julio del penal, tras cumplir una condena por delito similares.

La localización se produjo cerca de las 3 de la mañana en un bar situado sobre calle Prócoro Crespo. “Se lo pone a disposición de la Justicia y quedó alojado en la Alcaidía”, confirmó el subcomisario durante la entrevista.

Momento de la detención.

Investigan cuántos hechos le atribuyen

La Policía logró vincular al detenido con más de dos episodios, aunque considera que la cantidad podría ser mayor. “Efectivamente hay más de dos, pero son más. Hay comercios que no han tenido acceso a registros fílmicos y no podemos establecerlo”, expresó Ravasio.

No obstante, el investigador destacó que existen coincidencias entre distintas denuncias. “Por el modo en que sucede el hecho, la misma característica de vestimenta y el vehículo que utilizó, se lo puede ver en varios comercios donde provocó daños”, agregó.

Entre los establecimientos afectados se mencionaron una carnicería, una panadería, un supermercado y un local dedicado a la venta de cortinas. Los hechos abarcaron diferentes jurisdicciones de Paraná y también la zona de Colonia Avellaneda.

“Tuvo un radio importante de operación. Fueron varias jurisdicciones de Paraná, además de Colonia Avellaneda”, confirmó el segundo jefe de Patrulla del 911.

Robaron en un comercio de Avenida Almafuerte y Dominicana de Paraná

Rompía las vidrieras y escapaba en segundos

El sospechoso aprovechaba los locales que tenían vidrieras expuestas y escasas medidas de protección. “Hacía daño sobre el vidrio del comercio, lo rompía con una piedra o con lo que encontrara, ingresaba y el tiempo que permanecía era muy corto. Se escapaba rápidamente”, describió Ravasio.

Las grabaciones analizadas muestran que el ingreso a los comercios era realizado por una sola persona. Sin embargo, los investigadores no descartan que pudiera haber recibido colaboración externa. “Aparentemente ingresaba solo, pero posiblemente podría haber estado ayudado por alguien afuera, haciendo de campana. Eso es materia de investigación”, aclaró.

La moto de 110 centímetros cúbicos en la que se encontraba al momento del procedimiento también fue retenida por falta de documentación. El vehículo, según explicó el funcionario, no coincidía inicialmente con el observado en algunas de las filmaciones anteriores.

El hombre permanece a disposición de la Justicia mientras continúa el análisis de videos, denuncias y demás elementos incorporados a la causa. La pesquisa busca establecer la cantidad total de comercios afectados y determinar si otras personas intervinieron en los ataques.