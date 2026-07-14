Detuvieron a dos integrantes de una red que enviaba drogas sintéticas a Asia

Una investigación encabezada por la Justicia Federal y desarrollada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, con la colaboración de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), permitió desarticular una organización con conexiones internacionales dedicada al envío de drogas sintéticas hacia Asia y al lavado de activos. Como resultado del operativo fueron detenidas dos personas en la provincia de Buenos Aires.

La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola, y se inició en septiembre del año pasado, cuando personal de ARCA detectó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a una ciudadana paraguaya que intentaba viajar a Kuala Lumpur, Malasia, con siete kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos entre envases que simulaban contener alimentos y snacks.

A partir de ese procedimiento, la Justicia dispuso profundizar la investigación para determinar el origen y el funcionamiento de la estructura detrás del traslado de la droga.

Una organización con conexiones en varios países

Según informaron fuentes oficiales, el análisis de teléfonos celulares, registros migratorios y movimientos financieros permitió establecer que se trataba de una organización con ramificaciones en Paraguay y distintos países de Asia, que utilizaba Argentina como parte de su operatoria.

La investigación determinó que el grupo recurría a empresas sin actividad comercial real para canalizar fondos provenientes del narcotráfico e incorporarlos al circuito financiero formal. De esa manera, financiaban gastos vinculados a los viajes, el alojamiento y la logística necesaria para concretar el traslado de estupefacientes al exterior.

Además, los investigadores detectaron la utilización de firmas comerciales y plataformas virtuales para administrar esos recursos económicos.

Allanamientos y secuestro de elementos

Como parte de las tareas de investigación se identificaron cinco inmuebles ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires, cuatro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno en el partido bonaerense de Tres de Febrero, que eran utilizados por integrantes de la organización.

Con las pruebas reunidas durante la causa, el juzgado ordenó realizar los procedimientos en esos domicilios, donde fueron detenidos un ciudadano chino y un argentino, ambos mayores de edad.

Durante los operativos también se secuestraron 729 pastillas de MDMA, dosis de ketamina, dinero en efectivo en distintas monedas, cinco pasaportes, siete pasajes aéreos, una notebook, 13 teléfonos celulares, una cédula de identidad paraguaya y documentación considerada de interés para la investigación.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas y al Código Aduanero.