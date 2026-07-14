Aprobaron el presupuesto 2026 de ARSAT: prevé ingresos por más de $163.000 millones

El Ministerio de Economía aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), la compañía estatal encargada de brindar servicios de telecomunicaciones, conectividad e infraestructura satelital en todo el país. La medida fue oficializada mediante la Resolución 888/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Según la norma, ARSAT proyectó ingresos operativos por $163.088.723.602 durante el ejercicio 2026, mientras que los gastos de operación fueron estimados en $156.342.861.968.

Como resultado, la empresa prevé obtener una ganancia operativa de $6.745.861.634, de acuerdo con las proyecciones incluidas en el presupuesto aprobado.

También prevé ahorro y superávit financiero

La resolución establece además que los ingresos corrientes alcanzarán los $191.494.361.815, frente a gastos corrientes por $156.342.861.968.

De esta manera, ARSAT proyecta un resultado económico positivo (ahorro) de $35.151.499.847.

En cuanto a las inversiones, el presupuesto contempla recursos de capital por $20.095.200.000 y gastos de capital por $30.634.725.900, destinados a sostener el desarrollo de infraestructura y servicios.

Qué prevé el presupuesto

Pese a las inversiones previstas para este año, la planificación financiera aprobada por el Ministerio de Economía estima que la empresa cerrará el ejercicio con un superávit financiero de $24.611.973.947.

La resolución fue dictada en el marco del régimen presupuestario aplicable a las empresas públicas y contó con el aval técnico de la Oficina Nacional de Presupuesto.