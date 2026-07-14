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Aprobaron el presupuesto 2026 de ARSAT: prevé ingresos por más de $163.000 millones

Economía aprobó el presupuesto 2026 de ARSAT. La empresa estatal prevé ganancias operativas y un superávit financiero superior a los 24.600 millones de pesos.

14 de Julio de 2026
Aprobaron el presupuesto 2026 de ARSAT
Aprobaron el presupuesto 2026 de ARSAT

Economía aprobó el presupuesto 2026 de ARSAT. La empresa estatal prevé ganancias operativas y un superávit financiero superior a los 24.600 millones de pesos.

El Ministerio de Economía aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), la compañía estatal encargada de brindar servicios de telecomunicaciones, conectividad e infraestructura satelital en todo el país. La medida fue oficializada mediante la Resolución 888/2026, publicada en el Boletín Oficial.

 

Según la norma, ARSAT proyectó ingresos operativos por $163.088.723.602 durante el ejercicio 2026, mientras que los gastos de operación fueron estimados en $156.342.861.968.

 

Como resultado, la empresa prevé obtener una ganancia operativa de $6.745.861.634, de acuerdo con las proyecciones incluidas en el presupuesto aprobado.

También prevé ahorro y superávit financiero

La resolución establece además que los ingresos corrientes alcanzarán los $191.494.361.815, frente a gastos corrientes por $156.342.861.968.

 

De esta manera, ARSAT proyecta un resultado económico positivo (ahorro) de $35.151.499.847.

 

En cuanto a las inversiones, el presupuesto contempla recursos de capital por $20.095.200.000 y gastos de capital por $30.634.725.900, destinados a sostener el desarrollo de infraestructura y servicios.

Qué prevé el presupuesto

Pese a las inversiones previstas para este año, la planificación financiera aprobada por el Ministerio de Economía estima que la empresa cerrará el ejercicio con un superávit financiero de $24.611.973.947.

 

La resolución fue dictada en el marco del régimen presupuestario aplicable a las empresas públicas y contó con el aval técnico de la Oficina Nacional de Presupuesto.

Temas:

ARSAT Presupuesto Superávit
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