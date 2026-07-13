Peluquera lanzó una rifa para recuperar las herramientas valuadas en más de $2,3 millones que le robaron

Una peluquera de Paraná lanzó una rifa solidaria para recuperar las herramientas de trabajo que le fueron robadas durante un hecho delictivo ocurrido el viernes por la madrugada en un salón ubicado sobre avenida Almafuerte al 442.

La propietaria del local, Natacha Londero, contó a Elonce que, pese al duro golpe económico, pudo continuar trabajando gracias a la solidaridad de vecinos y colegas que le prestaron equipamiento.

La comerciante detalló que los delincuentes se llevaron dos secadores profesionales, tres planchitas para el cabello, una pava eléctrica, una cafetera y distintos productos e insumos utilizados diariamente en el salón.

Sobre el valor de lo robado, explicó que "a grandes rasgos son aproximadamente 2.300.000 pesos, sin contar productos de peluquería, como cremas, cepillos y demás".

La ayuda de los vecinos

Tras el robo, Natacha realizó la denuncia policial ese mismo viernes, aunque hasta el momento no recibió novedades sobre la investigación. Se recordará que el hecho delictivo ocurrió alrededor de las 6:15, antes del amanecer, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del salón. Las imágenes muestran a dos individuos ingresar al establecimiento tras romper uno de los vidrios del frente y retirarse con distintos objetos de valor.

Sin embargo, destacó el apoyo que recibió de quienes trabajan y viven en la zona. "Por suerte, mi vecina vende insumos de peluquería y se acercó enseguida para prestarme secadores y planchitas. Gracias a eso no perdí el día de trabajo y pude seguir atendiendo. Estoy súper agradecida con ella y con todos los vecinos que se acercaron a ofrecer ayuda o un mensaje de apoyo", expresó.

Peluquera lanzó una rifa para recuperar las herramientas que le robaron

Una rifa para volver a empezar

Con el objetivo de reunir fondos para comprar nuevamente las herramientas robadas, la estilista organizó una rifa solidaria impulsada por sus propias clientas. "Mis clientas me dijeron: 'Hacé una rifa que te ayudamos'. Por eso estoy sorteando un cambio de look o el servicio que la persona elija", explicó.

Toda la información sobre la rifa se encuentra publicada en su cuenta de Instagram @natanella.salon, donde también se pueden consultar los números disponibles. Los interesados en colaborar también pueden comunicarse al 343 524 5098.

Además, señaló que muchas personas también se comunicaron para ofrecer colaboraciones voluntarias. "Todo es bienvenido. Ya sea compartiendo mi trabajo, difundiendo la noticia o colaborando de la manera que puedan. Cualquier ayuda suma", manifestó.

La peluquera continúa trabajando normalmente gracias al equipamiento prestado, mientras busca reunir el dinero necesario para recuperar las herramientas indispensables para desarrollar su actividad.