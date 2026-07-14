Diagraman operativo especial y cortes de calle en Paraná ante posibles festejos por Argentina 

La Policía de Entre Ríos diagramó un operativo especial de seguridad para los posibles festejos que podrían realizarse este miércoles en Paraná si la Selección Argentina vence a Inglaterra y clasifica a la final del Mundial 2026. El dispositivo contempla una fuerte presencia policial en la zona céntrica y cortes de tránsito en las inmediaciones de Plaza 1° de Mayo.

El jefe de la División Operaciones y Seguridad Pública, comisario principal Jorge Pérez, informó a Elonce que el operativo será desarrollado en conjunto por distintas áreas de la fuerza provincial y la Municipalidad de Paraná.

"Todo está preparado por parte de la Policía con las áreas operativas. Tanto la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública como la Jefatura Departamental Paraná van a llevar adelante todo el dispositivo de seguridad con el objetivo principal de marcar presencia, para que los festejos se puedan desarrollar con normalidad, sin realizar ninguna clase de daño ni ninguna situación que roce lo delictivo", afirmó.

Habrá cortes de tránsito en el centro

El funcionario explicó que, si el resultado favorece al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, los cortes vehiculares comenzarán una vez finalizado el encuentro para facilitar el desplazamiento de los peatones hacia el tradicional punto de encuentro de los hinchas, frente a la Catedral Metropolitana.

Asimismo, precisó que "los cortes de tránsito van a ser para que la gente pueda llegar de manera peatonal. Llegado el horario de finalización del partido se iniciarán los cortes vehiculares y luego las personas podrán acercarse caminando".

Según indicó, el operativo será coordinado con la Municipalidad y abarcará las calles 9 de Julio, 25 de Mayo, España, Pellegrini, Urquiza y los accesos hacia Plaza 1° de Mayo, que serán los principales puntos restringidos al tránsito.

El pedido a los hinchas

Pérez también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la comunidad y pidió celebrar con responsabilidad para evitar incidentes o daños al espacio público.

"El principal consejo es disfrutar. Si Dios quiere sería un pase a una próxima instancia y la idea es que nada opaque esos festejos, ni rozar nada delictivo ni tener que lamentar otras circunstancias. Hay que festejar en comunidad", sostuvo. Elonce.com