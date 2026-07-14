Modernización del Registro Civil: entregaron nuevos equipos para agilizar la emisión de DNI y pasaportes

REDACCIÓN ELONCE
El Gobierno de Entre Ríos presentó 15 equipos de última generación que serán distribuidos en distintas oficinas del Registro Civil para optimizar la toma de trámites de DNI y pasaportes, registró Elonce.
La emisión de DNI y pasaportes en Entre Ríos sumó nuevo equipamiento tecnológico con la incorporación de 15 equipos de última generación que serán distribuidos en distintas oficinas del Registro Civil de la provincia. La iniciativa forma parte del proceso de modernización y digitalización impulsado junto al Registro Nacional de las Personas (Renaper).
La presentación se realizó en Casa de Gobierno y fue encabezada por el secretario de Justicia, Julián Maneiro, junto al director del Registro Civil, Luciano Fettolini, quienes explicaron a Elonce que la incorporación de los nuevos equipos permitirá mejorar la atención y agilizar los trámites que realizan diariamente miles de entrerrianos.
Equipamiento para modernizar la atención
El funcionario señaló que la entrega es resultado de gestiones realizadas ante el Renaper y destacó que permitirá continuar actualizando la infraestructura tecnológica del organismo. "Forma parte del proceso de modernización y digitalización del Estado provincial. A partir de gestiones realizadas por el Registro Civil de Entre Ríos ante el Renaper, hemos podido obtener 15 equipamientos nuevos de última generación para distribuir en distintas oficinas de la provincia", indicó.
Asimismo, remarcó que el objetivo es continuar fortaleciendo un sistema que ya funciona de manera completamente digital. "Desde hace varios años los trámites se realizan con toma de huellas, fotografía y remisión digital tanto de los pasaportes como del Documento Nacional de Identidad. Queremos que la comunidad conozca este esfuerzo para brindar un mejor servicio", sostuvo.
Qué incluye cada equipo
Los nuevos puestos de trabajo incorporan todos los elementos necesarios para gestionar la documentación nacional. Cada unidad está compuesta por monitor, computadora, impresora multifunción con escáner, lector de huellas digitales, lector de códigos de barras y sistema para generar el código QR destinado al pago del trámite.
Además, cuentan con conectividad para enviar toda la información al Renaper, organismo encargado de confeccionar posteriormente el DNI o el pasaporte. "Estamos adaptándonos al nuevo sistema requerido por el Registro Nacional y reciclando parte del equipamiento existente para seguir mejorando la atención a la ciudadanía", explicó Fettolini.
Dónde serán distribuidos
Los 15 equipos serán destinados a oficinas del Registro Civil que presentan una importante demanda de trámites. Entre las localidades alcanzadas figuran Gualeguay, Gualeguaychú, Rosario del Tala, Santa Elena, Chajarí y la oficina del Registro Civil que funciona en la Escuela Hogar de Paraná, entre otras dependencias.
Desde el Gobierno indicaron que la distribución busca fortalecer especialmente aquellos puntos donde se registra mayor cantidad de solicitudes de documentación.
Plazos y costos de los trámites
Respecto de los tiempos de entrega, las autoridades señalaron que el sistema comenzó a normalizarse luego de la actualización tecnológica implementada por el Registro Nacional. "El DNI común se está entregando aproximadamente en 15 días. El Renaper está terminando de migrar al nuevo sistema y ya comenzaron a emitirse los nuevos documentos con el formato actualizado exigido por las normas internacionales", precisó el director del Registro Civil.
En cuanto a los valores vigentes, informó que el DNI común tiene un costo de 10.000 pesos, mientras que el trámite exprés asciende a 18.000 pesos.
Por su parte, el pasaporte común cuesta 100.000 pesos y la modalidad exprés tiene un valor de 200.000 pesos.