La Selección argentina jugará ante Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026, con la camiseta azul, la alternativa. Así lo definió FIFA, luego de la reunión que mantuvieron con delegados AFA y de la FA (Federación Inglesa), para ultimar detalles de cara al trascendental partido, que se disputará este miércoles a las 16.

De esta manera, mientras la Selección volverá a vestirse de azul, como en el histórico partido en el Mundial de México 1986, Inglaterra saldrá a la cancha ante el campeón del mundo con su tradicional camiseta blanca. La misma que ya utilizó en cinco de los seis partidos que disputó en esta Copa del Mundo.

En ese marco, Elonce consultó en un comercio de venta de camisetas en Paraná cómo se presenta la demanda de la casaca suplente en colores azul y negra, con fileteados, que utilizará el equipo de Lionel Scaloni en el encuentro de este miércoles.

Marianela Brown, responsable de un local de indumentaria deportiva, explicó que las expectativas comerciales crecieron a medida que se acerca el partido, aunque reconoció que la demanda más fuerte se espera para las horas previas al encuentro. "Las expectativas son muchas. Es un rival que para Argentina significa mucho y esperamos que mañana tengamos un poquito más de movimiento", señaló.

La camiseta alternativa, la más buscada

La comerciante confirmó a Elonce que la camiseta suplente, elegida por la Selección para enfrentar a Inglaterra, se agotó en varios talles debido al interés de los hinchas. "La que más piden hoy por el partido de mañana es la suplente, pero la titular nunca falla", comentó. Indicó además que esperan recibir una nueva partida de camisetas antes del encuentro para responder a la demanda.

Mundial 2026: la camiseta alternativa de la Selección ya se agotó en un comercio de Paraná

También buscan modelos históricos

Brown explicó que, además de la indumentaria oficial actual, crecieron las consultas por modelos de años anteriores. En ese sentido, reveló que una de las camisetas más solicitadas es la utilizada por la Selección en el Mundial de Alemania 2006, impulsada por la difusión que tuvo recientemente en redes sociales.

"La del Mundial 2006 es una de las más buscadas, sobre todo por las chicas, pero hace bastante que está agotada", indicó. Según explicó, actualmente resulta difícil conseguir ese modelo porque los fabricantes están concentrados en la producción de la indumentaria vigente.

Precios y disponibilidad

Respecto de los valores, señaló que las camisetas presentan distintos precios según el tipo de confección y calidad. "Los precios van aproximadamente desde los 23.000 hasta los 55.000 pesos, dependiendo del modelo y de los materiales", detalló.

También comentó que durante las primeras semanas del Mundial hubo algunos incrementos debido a la alta demanda y a dificultades para conseguir insumos, aunque aseguró que actualmente los valores se mantienen estables.

En cuanto al stock, explicó que la camiseta alternativa prácticamente se encuentra agotada para niños. "Para chicos ya sólo quedan algunos talles. Tenemos desde bebés hasta talles especiales para adultos", afirmó.

Comercios con horario especial

Debido a que el partido se disputará durante la tarde, varios comercios de Paraná modificarán este miércoles su horario de atención. En el caso del local consultado, atenderán de corrido hasta las 15, antes del inicio de la semifinal.

Tras el encuentro, adelantaron que volverán a abrir sus puertas, independientemente del resultado. "Después del partido abrimos igual. Ojalá sea para festejar", expresó Brown.

Mientras tanto, la ilusión de los hinchas se refleja en la búsqueda de camisetas, buzos, gorros y otros artículos con los colores argentinos para acompañar a la Selección en un nuevo desafío mundialista.