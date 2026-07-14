Salario de los empleados bancarios julio 2026: cuánto cobran tras el nuevo aumento

El salario de los empleados bancarios julio 2026 volvió a actualizarse con un incremento del 2,1%. El sueldo inicial supera los $2,43 millones, también aumentaron los adicionales y el bono por el Día del Bancario.
El salario de los empleados bancarios julio 2026 volvió a incrementarse como resultado del acuerdo alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sector financiero. Con la actualización del 2,1%, equivalente a la inflación registrada en mayo, el sueldo inicial de la actividad quedó por encima de los $2,43 millones mensuales, consolidando a los trabajadores bancarios entre los mejores remunerados del empleo formal en la Argentina.
La recomposición salarial forma parte del esquema de revisiones mensuales que mantiene vigente la negociación paritaria del sector. El objetivo es que los salarios acompañen la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y preserven el poder adquisitivo frente al avance de la inflación.
El nuevo incremento también alcanza a los adicionales convencionales, conceptos no remunerativos, compensaciones especiales y a la participación en las ganancias (ROE), uno de los beneficios característicos del convenio colectivo bancario.
Cómo quedó conformado el sueldo inicial
Tras la actualización correspondiente a julio, el ingreso mínimo de un trabajador bancario se integra por un salario básico de $2.368.759,48 y una participación en las ganancias (ROE) de $68.473,44.
De esta manera, el salario inicial total asciende a $2.437.232,92, cifra que representa uno de los ingresos de convenio más elevados del mercado laboral argentino.
La mejora también impacta sobre todas las categorías previstas en el convenio colectivo. Así, un 2º Jefe de División de 3ª percibe $2.731.969,80, mientras que un Jefe Principal de Departamento alcanza un salario de $5.603.325,81 y un Subgerente Departamental supera los $6 millones mensuales.
Los adicionales que elevan la remuneración
Además del sueldo básico, el convenio contempla una amplia variedad de adicionales que incrementan el ingreso mensual de acuerdo con la función desempeñada, la formación académica o el lugar de trabajo.
El adicional por función de cajero quedó establecido en $155.041,74, mientras que el concepto por falla de caja asciende a $271.719,90. Quienes trabajan con moneda extranjera reciben además un adicional específico de $77.785,44.
También existen plus salariales por nivel educativo. Los trabajadores con título secundario completo perciben $26.457,30, quienes poseen estudios terciarios cobran $61.529,49, y los empleados con título universitario reciben un adicional de $92.293,75.
Beneficios para zonas desfavorables y trabajo remoto
El convenio colectivo también contempla compensaciones especiales para quienes prestan servicios en determinadas regiones del país, señaló Iprofesional.
En La Pampa, el adicional alcanza los $430.706,45, mientras que para trabajadores de Patagones, Río Negro y Neuquén asciende a $471.726,43. En Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego el monto llega a $553.766,40.
A esos beneficios se suman un reintegro por guardería de $393.688,55 y compensaciones destinadas al trabajo remoto. En ese caso, el adicional puede ser de $2.890 por día, $26.011 para quienes realizan más de cuatro jornadas mensuales bajo la modalidad home office o $63.571 para quienes trabajan completamente a distancia.
También aumentó el bono por el Día del Bancario
La actualización salarial impactó además sobre el tradicional bono por el Día del Bancario, que se abona cada 6 de noviembre.
Tras la última revisión paritaria, el monto mínimo del beneficio quedó fijado en $2.111.667,14, aunque desde la Asociación Bancaria aclararon que ese valor todavía podrá modificarse si se acuerdan nuevos aumentos durante los próximos meses.
Con el incremento correspondiente a julio, los trabajadores bancarios acumulan una mejora salarial del 14,7% respecto de los haberes vigentes en diciembre de 2025. El sindicato y las entidades financieras continuarán negociando bajo el esquema de revisiones mensuales, por lo que las remuneraciones volverán a actualizarse si la inflación registra nuevas variaciones.