Ciclista de 79 años fue hospitalizado tras ser chocado por un auto en Federal

REDACCIÓN ELONCE
Un ciclista de 79 años sufrió lesiones leves tras ser embestido por un automóvil en una esquina de Federal. Fue trasladado al hospital para estudios.
El accidente de tránsito en Federal dejó como saldo a un ciclista de 79 años hospitalizado luego de ser chocado por un automóvil durante la tarde de este martes 26 de mayo. El hecho ocurrió cerca de las 17 en la intersección de Colectora Dr. Berardo y calle 25 de Mayo.
Según se informó, un vehículo FIAT 1600 Sport y una bicicleta circulaban en sentido norte-sur por la colectora. Al llegar al cruce con calle 25 de Mayo, el ciclista habría intentado girar hacia el este para retomar esa arteria y, en esas circunstancias, fue impactado por el automóvil que transitaba en la misma dirección.
Traslado al hospital y actuación policial
Como consecuencia del choque, el hombre de 79 años cayó sobre la cinta asfáltica y debió ser asistido en el lugar. Posteriormente, fue trasladado al hospital local para la realización de estudios médicos y la constatación del carácter de las lesiones sufridas.
Fuentes policiales indicaron que las heridas fueron de carácter leve. En el lugar trabajó personal policial, que ordenó el tránsito y realizó las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el siniestro vial.
La causa quedó caratulada como hecho vial con lesiones leves y se avanzaba en la recolección de elementos para establecer las formas y circunstancias del accidente.