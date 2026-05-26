Nació una bebé de 6,5 kilos y sorprendió a médicos en Santiago del Estero: cómo se encuentran ella y la mamá

Una bebé de 6,5 kilos revolucionó al personal médico y a los pacientes del Centro Integral de Salud Banda, en Santiago del Estero, luego de un parto de alto riesgo que terminó sin complicaciones mayores. La recién nacida, llamada Nazarena, llegó al mundo durante la semana 38 de gestación y rápidamente se convirtió en noticia por su inusual peso.

La madre de la niña, Yohana, oriunda de la localidad de Colonia Dora, relató cómo vivió las horas previas al nacimiento y reconoció que existía preocupación médica por las características del embarazo. “Para mí fue difícil porque decían que era un parto riesgoso, pero gracias a Dios salió bien”, expresó desde el área de maternidad del CIS Banda.

El caso generó una fuerte repercusión tanto dentro del hospital como en redes sociales, donde usuarios comenzaron a llamar a Nazarena la “superbebé santiagueña”. Las imágenes difundidas muestran a la pequeña descansando junto a su madre mientras recibe saludos y felicitaciones del personal de salud.

Un parto de alto riesgo que terminó sin complicaciones

Los profesionales médicos siguieron el embarazo bajo estrictos controles debido al tamaño de la beba. Los nacimientos de bebés con más de cuatro kilos suelen ser considerados macrosómicos, una condición que puede incrementar riesgos tanto para la madre como para el recién nacido.

Sin embargo, el seguimiento prenatal permitió planificar la intervención médica adecuada y garantizar un parto exitoso. Tras el nacimiento, tanto Yohana como Nazarena permanecieron internadas bajo observación de rutina y evolucionan favorablemente.

“La bebé está perfectamente”, aseguró la madre, emocionada luego de atravesar un procedimiento complejo que finalmente concluyó sin mayores inconvenientes.

Un antecedente familiar que también llamó la atención

El nacimiento de Nazarena no fue el primer caso de peso elevado en la familia. Según contó Yohana, sus otros hijos también nacieron con medidas superiores al promedio habitual.

“Mi primera hija nació con un peso de 3,8 kilos y el segundo, con 4 kilos”, explicó la joven santiagueña, sorprendida por el crecimiento que tuvo su tercera hija durante el embarazo.

Los especialistas recuerdan que la macrosomía fetal puede estar asociada a distintos factores médicos y requiere controles específicos para reducir posibles complicaciones durante el parto.

Repercusión en redes y sorpresa en el hospital

La historia rápidamente trascendió las paredes del hospital y comenzó a viralizarse en plataformas digitales, especialmente en TikTok, donde se difundieron videos y fotografías de la recién nacida.

El caso despertó miles de reacciones y comentarios de usuarios sorprendidos por el tamaño de la pequeña. Mientras tanto, en el Centro Integral de Salud Banda continúan destacando el trabajo realizado por el equipo médico para garantizar el bienestar de la madre y la beba.