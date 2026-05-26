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Sociedad Debate por cambios en políticas alimentarias

Ley de Etiquetado frontal: nutricionista alertó sobre el impacto de una posible derogación

La ley de etiquetado frontal volvió al centro del debate tras el anuncio del Gobierno nacional. La nutricionista Valentina Curvale Pautasso defendió la norma y destacó la importancia de la información alimentaria.

26 de Mayo de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Telefé Córdoba.

REDACCIÓN ELONCE

La ley de etiquetado frontal volvió al centro del debate tras el anuncio del Gobierno nacional. La nutricionista Valentina Curvale Pautasso defendió la norma y destacó la importancia de la información alimentaria.

La ley de etiquetado frontal volvió a instalarse en el centro de la discusión pública luego de que el Gobierno nacional anticipara su intención de avanzar con una posible derogación de la normativa. En ese contexto, la licenciada en nutrición, Valentina Curvale Pautasso, analizó las implicancias de la medida y remarcó la importancia de mantener herramientas que permitan a los consumidores acceder a información clara sobre los alimentos que consumen.

 

 

Asimismo, destacó que la ley no se limita únicamente a los octógonos negros impresos en los envases, sino que incluye regulaciones sobre publicidad y estrategias de marketing destinadas a niños. “La ley de etiquetado frontal no es solamente el octógono que se pone el paquete, sino lleva información”, explicó.

 

El rol de la información nutricional

 

Curvale Pautasso remarcó que la normativa fue resultado de años de debates y consensos técnicos. En ese sentido, consideró que una eventual derogación implicaría un retroceso en el acceso a información alimentaria para la población.

 

“Creo que hay que defender lo que hoy ya se ganó como para poder tener esta información disponible”, manifestó. Además, agregó que el acceso a datos claros sobre los productos influye directamente en las decisiones de consumo y en la salud de las personas.

 

Foto: La Br&uacute;jula 24.
Foto: La Brújula 24.

 

La profesional también señaló que no alcanza solamente con colocar advertencias en los envases, sino que resulta fundamental que los consumidores puedan interpretar correctamente esa información. “Es importante una buena traducción del mismo y que no dejemos de olvidarnos que esto también impacta en la salud del consumidor”, indicó.

 

Alimentación consciente y consumo responsable

 

La nutricionista explicó que una de las principales recomendaciones que realizan los profesionales de la salud es prestar atención a las etiquetas y componentes de los productos alimenticios. Según indicó, el objetivo no es demonizar alimentos, sino promover hábitos más conscientes.

 

En esa línea, aclaró que la presencia de sellos no convierte automáticamente a un producto en perjudicial. “No todo el alimento, aunque tenga el sello en sí, es malo”, afirmó, y subrayó la importancia de considerar la frecuencia y cantidad de consumo.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Finalmente, Curvale Pautasso sostuvo que el foco debe mantenerse en una alimentación basada en productos reales y preparados caseros. “Teniendo en cuenta que no va a ser nuestra alimentación en alimentos ultraprocesados, sino también en alimentos reales”, concluyó la especialista, mientras el debate sobre el futuro de la ley de etiquetado frontal continúa abierto a nivel nacional.

 

Avanza el proyecto de derogación de la Ley de Etiquetado frontal

Temas:

Ley de Etiquetado Frontal proyecto
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