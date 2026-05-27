Elevan a $20 millones la recompensa por Guadalupe Lucero, la niña que desapareció en San Luis en 2021

El Gobierno nacional decidió aumentar de 5 a 20 millones de pesos la recompensa destinada a quienes aporten información útil para encontrar a Guadalupe Lucero, la niña desaparecida en San Luis el 14 de junio de 2021.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 472/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y se conoció pocos días antes de cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición que conmocionó al país.

Según se indicó, el incremento responde a un pedido realizado por el Ministerio Público Fiscal, que solicitó actualizar tanto el monto económico ofrecido como la imagen utilizada en los afiches de difusión.

Actualizaron la imagen de la niña

Junto con la ampliación de la recompensa, el Ministerio de Seguridad difundió una nueva proyección de cómo podría verse actualmente Guadalupe Lucero.

La actualización del material gráfico busca reforzar la búsqueda y ampliar las posibilidades de reconocimiento de la menor, desaparecida cuando tenía cinco años.

La resolución también establece reforzar la difusión del caso a través de medios de comunicación y fuerzas de seguridad de todo el país.

Así estaría hoy Guadalupe Lucero.

Además, se recordó que cualquier persona que tenga información puede comunicarse de manera gratuita y confidencial a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que el pago será efectuado únicamente después de una evaluación judicial sobre la utilidad de los datos aportados y con resguardo de identidad para quien colabore.

Una causa sin respuestas desde 2021

Guadalupe Lucero fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 alrededor de las 19:20 en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis.

De acuerdo a la investigación, la niña jugaba en la vereda durante un cumpleaños familiar cuando desapareció sin dejar rastros.

Entre las señas particulares difundidas oficialmente se menciona un lunar oscuro en el lado izquierdo del rostro y un diente frontal superior quebrado.

A lo largo de estos años se realizaron rastrillajes, allanamientos y múltiples operativos de búsqueda en distintos puntos del país, aunque la causa nunca logró avanzar hacia una hipótesis firme.

El expediente pasó inicialmente por la justicia provincial y luego fue derivado a la órbita federal, pero hasta el momento no hubo personas detenidas ni imputadas por la desaparición de Guadalupe Lucero.