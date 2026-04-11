Confirmaron montos del complemento Salud de ANSES: cuánto se cobra y quiénes acceden

Este beneficio forma parte del Plan de los Mil Días.

La ANSES confirmó los nuevos valores del Complemento Salud, un beneficio clave para familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). En abril de 2026, el monto se actualizó con un incremento del 2,9%, en línea con la movilidad de las asignaciones familiares.

Qué es el Complemento Salud y a quién está dirigido

El Complemento Salud forma parte del Plan de los Mil Días y está destinado a niños de hasta 3 años que estén cubiertos por la AUH. Se trata de un subsidio anual y su pago se realiza a través de ANSES.

Antes de acreditar el beneficio, el organismo verifica el cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios, como el calendario de vacunación y los chequeos médicos correspondientes.

Requisitos para acceder al beneficio

Para poder cobrar el Complemento Salud, las familias deben cumplir con una serie de condiciones:

Tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en ANSES.

Estar inscriptos en el Programa Sumar .

. Haber presentado la Libreta de AUH, en caso de corresponder.

Cuánto se cobra en abril de 2026

De acuerdo a la Resolución 79/2026, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Valor general: $136.666 por menor y $445.003 por hijo con discapacidad. Zona 1: $177.667 por menor y $578.504 por hijo con discapacidad.

La Zona 1 incluye provincias del sur del país como La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Patagones.

Aunque el monto se actualiza mensualmente, el pago del Complemento Salud es anual. Hasta el momento, ANSES no confirmó la fecha exacta de acreditación para este beneficio durante 2026.