Fragata Libertad: las mejores fotos del inicio de su 54° viaje de instrucción

La Fragata Libertad inició su 54° viaje de instrucción y las imágenes del momento reflejan una de las tradiciones más importantes de la Armada Argentina.
La Fragata Libertad volvió a surcar los mares con el inicio de su 54° viaje de instrucción, una travesía que combina formación, diplomacia y representación nacional. Las imágenes del momento de la partida reflejan la emoción y el simbolismo que envuelve a este buque insignia de la Armada Argentina.
El navío zarpó este sábado desde el Apostadero Naval Buenos Aires cerca de las 13 horas, ante la presencia de familiares, autoridades y público que se acercó para despedir a la tripulación.
A bordo viajan más de 250 personas, entre oficiales, suboficiales, cabos, invitados y guardiamarinas, quienes vivirán una experiencia formativa clave para su desarrollo profesional.
Una travesía formativa y diplomática
El viaje de la Fragata Libertad tiene como principal objetivo completar la formación de los futuros oficiales de la Armada. En esta etapa, unos 45 guardiamarinas deberán cumplir más de cien días de navegación, consolidando sus conocimientos en alta mar.
Además del aspecto académico, la travesía incluye una fuerte impronta diplomática. En cada puerto, el buque actúa como representante del país, promoviendo vínculos internacionales y el intercambio cultural.
El itinerario contempla escalas en distintos países, entre ellos Brasil, Jamaica y Estados Unidos, donde participará en eventos de relevancia internacional.
Escalas clave y eventos internacionales
Durante su paso por territorio estadounidense, la Fragata Libertad formará parte de los actos por los 250 años de la independencia de ese país, así como de la regata internacional “Sail 250”.
El recorrido también incluye puertos estratégicos como Nueva Orleans, Nueva York y Boston, consolidando su rol como embajadora argentina en el mundo.
Cada escala representa una oportunidad para fortalecer relaciones bilaterales y mostrar la cultura argentina a nivel global.