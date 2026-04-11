La Filial de River encabezó una jornada solidaria y una merienda en el Hogar San Vicente de Paul

REDACCIÓN ELONCE
La jornada solidaria en el Hogar San Vicente de Paul reunió a voluntarios y vecinos que compartieron una merienda y donaciones con las residentes.
La jornada solidaria en el Hogar San Vicente de Paul volvió a poner en primer plano la importancia del compromiso social y el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. La actividad fue organizada por la filial de River Plate, que llevó donaciones y compartió una merienda con las residentes.
El encuentro se desarrolló en un clima de cercanía y afecto, donde además de la merienda se ofrecieron distintos servicios como corte de cabello, manicura y espacios de recreación. La iniciativa fue bien recibida por las adultas mayores, quienes participaron con entusiasmo.
Pedro, uno de los presentes, destacó el valor de este tipo de acciones solidarias. “Quiero agradecerle a la gente que un año más viene a colaborar y a pasar una merienda con las residentes”, expresó.
Un gesto que va más allá de la ayuda material
Durante la jornada solidaria en el Hogar San Vicente de Paul, no solo se entregaron donaciones, sino que también se buscó generar un espacio de contención emocional. “Es una merienda con otras atenciones. También están las residentes que se quieren pintar las uñas, cortarse el pelo. Están muy contentas y agradecidas”, explicó Pedro.
El objetivo principal fue brindar compañía y mejorar la calidad de vida de las residentes, muchas de las cuales atraviesan situaciones de vulnerabilidad. En este sentido, el contacto humano y el tiempo compartido resultaron fundamentales.
“Las residentes son mayores y en situación de vulnerabilidad en la mayoría de los casos. Venir a acompañarlas y brindarles todo el amor es más que merecido”, agregó.
El compromiso de la comunidad y la continuidad de estas acciones
Desde la filial de River Plate destacaron que este tipo de actividades forman parte de un compromiso sostenido en el tiempo. Marcelo, secretario general de la agrupación, señaló que no es la primera vez que realizan una acción en el lugar.
“Ya hemos venido en otra oportunidad y la calidez de las señoras, que participan, es un placer para nosotros llevar este tipo de agasajos”, afirmó.
Además, explicó que la iniciativa surgió originalmente en el marco del Día de la Mujer, pero que con el tiempo se transformó en una actividad solidaria recurrente.