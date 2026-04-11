Negociaciones entre EE.UU. e Irán: tensión, diálogo y una posible extensión hasta el domingo

Las negociaciones entre EE.UU. e Irán atraviesan horas decisivas en Islamabad, donde delegaciones de alto nivel mantienen un diálogo directo que podría extenderse hasta el domingo. El objetivo central es avanzar hacia una tregua que permita descomprimir el conflicto en Medio Oriente.

El encuentro, que cuenta con la mediación de Pakistán, se desarrolla en un contexto de acusaciones cruzadas y desconfianza mutua. Sin embargo, ambas partes decidieron sostener las conversaciones tras una primera jornada marcada por avances parciales.

Fuentes oficiales confirmaron que ya se llevaron a cabo al menos dos rondas de diálogo, mientras se espera una tercera instancia que podría resultar clave para definir el rumbo de las negociaciones entre EE.UU. e Irán.

Un diálogo histórico en medio de la desconfianza

Las negociaciones entre EE.UU. e Irán representan un hecho poco frecuente desde la Revolución Islámica de 1979, que marcó un quiebre en las relaciones bilaterales. Desde entonces, los contactos directos de alto nivel han sido escasos y en contextos muy específicos.

La presencia del vicepresidente estadounidense, JD Vance, al frente de la delegación de Washington, junto a figuras cercanas al expresidente Donald Trump, refleja la relevancia estratégica del encuentro. Del lado iraní, el liderazgo recae en el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

JD Vance, el representante de Estados Unidos en la negociación. Foto: Archivo Elonce.

Ambas delegaciones coincidieron en Islamabad bajo un fuerte operativo de seguridad, en una ciudad prácticamente blindada para garantizar el desarrollo de las conversaciones.

El estrecho de Ormuz, eje del conflicto

Uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones entre EE.UU. e Irán es el control y la libre circulación en el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Foto: La Nación.

Desde Teherán acusan a Washington de plantear exigencias “excesivas”, mientras que Estados Unidos insiste en garantizar la libre navegación en la zona. Este desacuerdo se posiciona como uno de los mayores obstáculos para alcanzar un entendimiento.

Además, el contexto regional sigue siendo inestable, con conflictos paralelos que involucran a actores como Israel y Hezbollah en el Líbano, lo que agrega presión a las conversaciones.

Expectativas, advertencias y escenarios posibles

En la previa del encuentro, Vance advirtió que Estados Unidos está dispuesto a negociar “de buena fe”, pero también lanzó advertencias sobre posibles consecuencias si no se alcanza un acuerdo. En la misma línea, desde Irán remarcaron su desconfianza histórica hacia Washington.

Foto: La Nación.

Otro punto clave en discusión es el cumplimiento de condiciones previas, como un alto el fuego en Líbano y el desbloqueo de activos iraníes, aspectos que Teherán considera fundamentales para avanzar.

Mientras tanto, desde la Casa Blanca se mostraron moderadamente optimistas respecto a la posibilidad de alcanzar avances concretos, aunque reconocen la complejidad del proceso, señaló La Nación.

Un fin de semana clave para la geopolítica global

Las negociaciones entre EE.UU. e Irán podrían extenderse hasta el domingo, en un intento por consolidar los avances logrados y superar los puntos de conflicto más sensibles.

El desarrollo de este diálogo no solo impacta en la región, sino también en el equilibrio energético global, especialmente por la importancia estratégica del estrecho de Ormuz.

En este escenario, el mundo observa con atención el desenlace de unas conversaciones que podrían marcar un punto de inflexión en uno de los conflictos más prolongados y complejos de la política internacional contemporánea.