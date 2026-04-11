Salud 360º: deporte, controles de salud y solidaridad en el Shopping La Paz

REDACCIÓN ELONCE
En el marco del Mes de la Salud, se llevó a cabo una nueva jornada de Salud 360º frente al Shopping La Paz. El evento combinó clases de fitness abiertas con una colecta de alimentos para sectores vulnerables.
La tarde en las inmediaciones del Shopping La Paz de Paraná se transformó en un gimnasio a cielo abierto con el desarrollo de la tercera edición de Salud 360º. Bajo la organización de Andrea Sanfilippo, referente de Tahian Gym, cientos de vecinos se acercaron para participar de una propuesta que busca integrar el bienestar físico con el compromiso social. La música y el movimiento marcaron el pulso de una jornada que desafió incluso a las nubes que amenazaron con lluvia durante la siesta.
"Felices de llevar a cabo una vez más este evento. En el marco del mes de la salud y de la actividad física, el objetivo es motivar a la gente a que se mueva a combatir el sedentarismo", explicó durante la apertura. La organizadora destacó que la meta principal es inspirar a aquellos que aún no han incorporado el ejercicio a su rutina diaria.
Para Andrea, la clave está en la experiencia directa del bienestar: "Que quizá alguien que no está haciendo nunca actividad física, con este ratito que les brindamos, se convenza de que hace bien". Con esta premisa, las clases incluyeron ritmos, trabajo de fuerza y ejercicios localizados para todas las edades.
Compromiso social y ayuda al Merendero Padre Pío
Más allá de la endorfina, el evento se consolidó como un puente solidario indispensable en el contexto actual. La organización dispuso un punto de recepción de alimentos no perecederos destinados al Merendero Padre Pío, institución que asiste a más de un centenar de familias locales de forma permanente a través de la entrega de bolsones alimentarios.
"Siempre nuestros eventos tienen algo solidario. En este caso estamos juntando alimentos no perecederos. Ellos preparan bolsones para 120 familias mensualmente", detalló la entrevistada. La respuesta del público fue inmediata, llenando los canastos con productos básicos de la canasta familiar.
Sanfilippo hizo hincapié en las necesidades más urgentes del merendero: "Arroz, algunas conservas, leche larga vida leche y en polvo, hierba, cacao azúcar, sal, aceite, todo lo que sirva para hacer una comida básica". A cambio de la colaboración, los asistentes recibieron números para participar en sorteos de marcas locales.
El deporte como refugio ante la crisis económica
La realización de esta edición no estuvo exenta de dudas debido al complejo panorama económico del país. Sin embargo, el apoyo de los comercios locales y la necesidad de la gente de encontrar un espacio de distracción y salud mental fueron determinantes para seguir adelante con la propuesta en la zona céntrica de la ciudad.
"La verdad que eso es re lindo, nos dieron montones de regalos y acompañan de alguna manera. La gente está re preocupada y angustiada por montones de cosas que estamos viviendo", confesó Andrea sobre los desafíos de la organización en estos tiempos.