 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Salud 360º: deporte, controles de salud y solidaridad en el Shopping La Paz

En el marco del Mes de la Salud, se llevó a cabo una nueva jornada de Salud 360º frente al Shopping La Paz. El evento combinó clases de fitness abiertas con una colecta de alimentos para sectores vulnerables.

11 de Abril de 2026
Actividades, controles y colaboración.
Actividades, controles y colaboración. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

En el marco del Mes de la Salud, se llevó a cabo una nueva jornada de Salud 360º frente al Shopping La Paz. El evento combinó clases de fitness abiertas con una colecta de alimentos para sectores vulnerables.

La tarde en las inmediaciones del Shopping La Paz de Paraná se transformó en un gimnasio a cielo abierto con el desarrollo de la tercera edición de Salud 360º. Bajo la organización de Andrea Sanfilippo, referente de Tahian Gym, cientos de vecinos se acercaron para participar de una propuesta que busca integrar el bienestar físico con el compromiso social. La música y el movimiento marcaron el pulso de una jornada que desafió incluso a las nubes que amenazaron con lluvia durante la siesta.

"Felices de llevar a cabo una vez más este evento. En el marco del mes de la salud y de la actividad física, el objetivo es motivar a la gente a que se mueva a combatir el sedentarismo", explicó durante la apertura. La organizadora destacó que la meta principal es inspirar a aquellos que aún no han incorporado el ejercicio a su rutina diaria.

Para Andrea, la clave está en la experiencia directa del bienestar: "Que quizá alguien que no está haciendo nunca actividad física, con este ratito que les brindamos, se convenza de que hace bien". Con esta premisa, las clases incluyeron ritmos, trabajo de fuerza y ejercicios localizados para todas las edades.

 

Compromiso social y ayuda al Merendero Padre Pío

Más allá de la endorfina, el evento se consolidó como un puente solidario indispensable en el contexto actual. La organización dispuso un punto de recepción de alimentos no perecederos destinados al Merendero Padre Pío, institución que asiste a más de un centenar de familias locales de forma permanente a través de la entrega de bolsones alimentarios.

Realizan controles médicos y clase abierta de gimnasia en el marco del Día Mundial de la Salud

"Siempre nuestros eventos tienen algo solidario. En este caso estamos juntando alimentos no perecederos. Ellos preparan bolsones para 120 familias mensualmente", detalló la entrevistada. La respuesta del público fue inmediata, llenando los canastos con productos básicos de la canasta familiar.

 

Sanfilippo hizo hincapié en las necesidades más urgentes del merendero: "Arroz, algunas conservas, leche larga vida leche y en polvo, hierba, cacao azúcar, sal, aceite, todo lo que sirva para hacer una comida básica". A cambio de la colaboración, los asistentes recibieron números para participar en sorteos de marcas locales.

 

El deporte como refugio ante la crisis económica

La realización de esta edición no estuvo exenta de dudas debido al complejo panorama económico del país. Sin embargo, el apoyo de los comercios locales y la necesidad de la gente de encontrar un espacio de distracción y salud mental fueron determinantes para seguir adelante con la propuesta en la zona céntrica de la ciudad.

 

"La verdad que eso es re lindo, nos dieron montones de regalos y acompañan de alguna manera. La gente está re preocupada y angustiada por montones de cosas que estamos viviendo", confesó Andrea sobre los desafíos de la organización en estos tiempos.

Temas:

salud 360 controles médicos Actividad física shopping la paz
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso