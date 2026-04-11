Eclipse solar 2027: las 20 ciudades donde se verá mejor el "Anillo de Fuego"

El eclipse solar 2027 volverá a colocar a la Argentina en el centro de la atención mundial con un fenómeno astronómico único conocido como “anillo de fuego”. El evento, previsto para el 6 de febrero, podrá observarse en distintas regiones del país y será uno de los espectáculos celestes más impactantes de la década.

El eclipse solar 2027 recorrerá el territorio argentino de oeste a este, atravesando la Patagonia y llegando hasta la costa atlántica bonaerense. En su punto máximo, la Luna cubrirá gran parte del Sol sin ocultarlo por completo, generando el característico aro luminoso visible en el cielo.

Foto: Archivo Elonce.

Según datos de la NASA y de la plataforma Time and Date, la duración de la fase anular superará los 7 minutos en algunos puntos, convirtiéndose en uno de los eclipses más extensos y visibles del siglo.

La ruta del “anillo de fuego” en Argentina

El recorrido del eclipse solar 2027 incluirá una franja de anularidad de aproximadamente 130 kilómetros de ancho, clave para observar el fenómeno en su máxima expresión. Esta franja cruzará el país desde el suroeste hacia el noreste.

En la Patagonia, ciudades como El Bolsón, Esquel y Trevelin serán las primeras en experimentar el evento, seguidas por localidades rionegrinas como Las Grutas, San Antonio Oeste y Viedma, donde la duración del fenómeno será especialmente prolongada.

En Viedma, por ejemplo, se estima una fase anular superior a los 7 minutos, mientras que en San Antonio Oeste el fenómeno alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía.

La costa bonaerense, otro punto privilegiado

El eclipse solar 2027 también tendrá una fuerte presencia en la provincia de Buenos Aires, donde numerosas ciudades costeras se ubican dentro de la franja de observación ideal.

Bahía Blanca, Necochea y Mar del Plata serán algunos de los puntos más destacados, junto con otras localidades como Tandil, Tres Arroyos y Coronel Pringles, que ofrecerán excelentes condiciones para la observación.

Foto: Archivo Elonce.

En la región también figuran destinos turísticos como Villa Gesell, Pinamar, Mar de Ajó, Santa Clara y San Clemente del Tuyú, lo que convierte al evento en una oportunidad clave para el turismo astronómico.

Un fenómeno de interés científico y turístico

El eclipse solar 2027 será visible en su totalidad parcial o anular en una amplia zona del país, con horarios que comenzarán cerca de las 10:21 y alcanzarán su punto máximo alrededor de las 12:35.

La fase de anularidad, momento en el que se observa el “anillo de fuego”, será el punto culminante del fenómeno y uno de los más esperados por astrónomos, fotógrafos y aficionados, publicó Infobae.

Expertos destacan que este tipo de eclipses son poco frecuentes y que su duración extendida lo convierte en un evento excepcional para la ciencia y la divulgación astronómica.

Un espectáculo único en el cielo argentino

El eclipse solar 2027 no solo será un fenómeno astronómico, sino también un acontecimiento social y turístico de gran magnitud, con miles de personas movilizándose hacia las zonas de mejor visibilidad.

La combinación de Patagonia y costa atlántica ofrece una diversidad de paisajes ideal para la observación del evento, que atraerá tanto a residentes como a visitantes internacionales.

Con el “anillo de fuego” visible en 20 ciudades argentinas, el país se prepara para vivir uno de los espectáculos naturales más impactantes de los últimos años.