Cuál es la diferencia entre "cebar" y "servir" mate y por qué siempre decimos la primera

Es curioso porque cuando invitamos a alguien a tomar café o alguna bebida, decimos “te sirvo café”. Pero cuando hablamos de la popular infusión, la mayoría de las personas suelen decir "vení que te cebo unos mates". Cuál es la diferencia.
El mate es parte del ADN argentino y cada vez que nos juntamos a tomar unos con alguien, decimos “vení que te cebo unos mates”. Es curioso porque cuando invitamos a alguien a tomar café o alguna bebida, decimos “te sirvo café” o “te sirvo un vinito” y no mencionamos la palabra “cebar”. ¿Cuál es la diferencia?
Cada lugar del mundo, e incluso cada provincia, tiene un lenguaje propio para referirse a ciertas expresiones, chistes, hábitos, amigos y hasta al mate. Por eso nos preguntamos cómo es que decimos «cebar» y no «servir», ya que prácticamente todas las bebidas se sirven.
La diferencia entre "cebar" y "servir" mate
En Argentina, el mate es un ritual que comparten la mayoría de los grupos; es una forma de encuentro, de amor. Por eso, no es casual que exista una palabra específica para la simple acción de prepararlo y compartirlo. Pero, ¿por qué se dice “cebar mate” y no simplemente “servir mate”? La respuesta está en la diferencia lingüística entre palabras y en el significado que tiene en el país.
Aunque a simple vista puedan parecer sinónimos, “cebar” y “servir” no significan lo mismo. Servir implica solo verter un líquido en un recipiente y dárselo a la persona correspondiente. Es una acción mecánica, sin sentimientos, sin mucha intervención ni esfuerzo.
Cebar, en cambio, es un proceso activo porque incluye preparar la yerba, controlar la temperatura del agua, colocarla correctamente y mantener el sabor a lo largo de varias rondas, dar charla inclusive. Es como la persona encargada de patear el penal de la definición.
Cebar mate implica amor, amistad, familia, ritual, unión. Por eso no es una simple palabra fría como "servir".
Preparación cuidadosa
El verbo “cebar” viene del latín cibare, que significa alimentar o dar de comer. Con el tiempo, el término se amplió y empezó a usarse en distintos contextos donde hay una preparación cuidadosa, publicó UnoMendoza. En el caso del mate, “cebar” refleja justamente eso.
Como es una bebida que se toma en ronda, siempre hay una persona encargada: el cebador. Quien asume este rol tiene que mantener el equilibrio entre agua y yerba evitando que el mate se lave y respetando la ronda de quien toma, por esa razón en el país no se trata como una bebida más, sino ante una práctica cultural profundamente arraigada y asociada al acto de cebar.