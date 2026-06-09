Revelaron cómo perdió su embarazo la joven de Gualeguaychú que apareció golpeada

Luisana Gallardo, la joven de 22 años oriunda de Gualeguaychú que fue encontrada tras varias horas desaparecida en la localidad bonaerense de Don Torcuato, permanecía internada recuperándose de la pérdida de su embarazo mientras avanzan las investigaciones para determinar qué ocurrió durante el tiempo en que estuvo ausente.

En las últimas horas, su madre, Liliana Flecha, brindó declaraciones para aclarar diferentes versiones que circularon en medios y redes sociales luego de conocerse el caso.

En diálogo con El Argentino, la mujer sostuvo que la pérdida del embarazo se produjo tras una caída y afirmó que no existieron las situaciones que algunos trascendidos mencionaban.

La versión de la madre

"Las cosas no fueron como muchos medios están informando", manifestó Liliana Flecha.

Según explicó, su hija salió de su domicilio el domingo y sufrió un accidente mientras llovía en la zona. "Ella se cayó porque acá estaba lloviendo, por eso tiene golpes. Están diciendo que nunca estuvo embarazada, que le robaron su bebé o que lo tuvo y lo dejó por ahí, y no fue así", expresó.

La madre de la joven indicó además que Luisana perdió el conocimiento tras la caída y permaneció varias horas sin poder comunicarse con su familia. "Perdió la conciencia y cuando volvió en sí pudo pedir ayuda", relató.

La desaparición y el hallazgo

La desaparición de la joven había generado una intensa búsqueda por parte de familiares y allegados, especialmente porque se encontraba cursando un embarazo de nueve meses y tenía programada una internación para la inducción del parto.

Al no regresar a su vivienda, ubicada en el barrio Bancalari de Don Torcuato, sus familiares comenzaron a difundir imágenes y pedidos de colaboración a través de redes sociales.

La aparición se confirmó cerca de la medianoche del domingo, luego de que una intervención policial derivada de un llamado al 911 permitiera localizarla.

Posteriormente fue trasladada al Hospital Materno de Tigre, donde recibió atención médica.

La confirmación más dolorosa

Con el avance de las horas, la familia confirmó que el bebé que esperaba Luisana nació sin vida.

La noticia fue comunicada por sus allegados mientras la joven continuaba bajo observación médica.

"Gracias a Dios apareció; lamentablemente perdió a su bebé y tuvo un golpe fuerte en la cabeza. Ahora están investigando todo lo que pasó", había señalado previamente su madre en declaraciones radiales.

Según trascendió, al momento de ser encontrada la joven presentaba un traumatismo en la cabeza y otras lesiones en diferentes partes del cuerpo.

La investigación continúa

Uno de los aspectos que forma parte de la investigación es la imposibilidad de Luisana para reconstruir lo sucedido durante las horas en las que permaneció desaparecida.

De acuerdo con lo informado por su familia, la joven no recuerda con precisión qué ocurrió desde que salió de su casa hasta que recuperó la conciencia.

Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo elementos para determinar las circunstancias que rodearon el episodio y establecer con precisión qué sucedió durante ese período.

La madre de la joven indicó además que permanecerá acompañándola durante su recuperación antes de regresar a Gualeguaychú.