Una mujer ingirió soda cáustica por accidente y está muy grave: "El esófago está completamente cerrado”

El caso de la mujer que resultó gravemente intoxicada tras ingerir soda cáustica en una vivienda de Arroyo Leyes sumó un nuevo capítulo luego de que su hija expusiera públicamente el delicado cuadro de salud que atraviesa la paciente y reclamara asistencia médica urgente.

A más de 45 días del episodio ocurrido el pasado 25 de abril, la víctima continúa con severas complicaciones derivadas de las lesiones internas provocadas por la sustancia corrosiva.

Según relató Valentina, hija de la mujer, el estado de salud de su madre se deterioró progresivamente y actualmente enfrenta dificultades para alimentarse e hidratarse de manera normal.

"Mi mamá no puede estar más así"

Durante una entrevista con Aire de Santa Fe, la joven describió el impacto que tuvo el episodio en la vida cotidiana de la familia. "Mi mamá se muere mañana. Mi mamá no puede estar más así", expresó entre lágrimas al referirse a la situación que atraviesa la mujer.

La investigación judicial determinó que la botella de la que bebió la víctima no contenía vino dulce, como se creyó inicialmente, sino soda cáustica. De acuerdo con el relato de la familia, la mujer compartía una reunión junto a otras personas cuando tomó un pequeño sorbo del contenido del envase.

"Mi mamá no toma mucho. Brindaron y tomaron un sorbito", recordó Valentina.

Las graves secuelas de la intoxicación

Tras el episodio, la mujer fue trasladada inicialmente al Hospital Cullen y posteriormente derivada a un sanatorio privado donde permaneció internada en terapia intensiva.

Hospital Cullen de Santa Fe

Su hija relató que durante los primeros días sufrió fuertes dolores y severas lesiones internas. "Sentía que se moría. Se le cerró el pecho, empezó a vomitar marrón y tenía llagas en toda la boca", sostuvo.

Según explicó, las quemaduras afectaron especialmente el esófago, órgano que quedó severamente comprometido por la acción de la sustancia química.

Un esófago completamente cerrado

Con el paso de los días la paciente recibió el alta médica, aunque el cuadro continuó agravándose. "Comía y vomitaba. Tomaba agua y vomitaba", relató su hija.

Pocos días después debió ser nuevamente internada debido a que ya no podía ingerir alimentos ni líquidos.

Actualmente se alimenta mediante una sonda colocada el pasado 10 de mayo. "El esófago está completamente cerrado. Solo pudo pasar una sonda de tres milímetros", explicó Valentina.

Los estudios médicos determinaron que el intestino no sufrió daños significativos, aunque las lesiones en el esófago fueron severas.

El reclamo por una respuesta médica urgente

La familia sostiene que necesita acceder con urgencia a un procedimiento que permita dilatar el esófago para recuperar parcialmente su funcionamiento.

Según denunció la hija de la paciente, hasta el momento no recibió precisiones sobre los pasos a seguir ni sobre los tiempos de la intervención requerida. "Nadie me responde. Nadie me dice qué va a pasar", afirmó.

Valentina también señaló que su madre perdió cerca de 20 kilos desde el incidente y actualmente pesa alrededor de 50 kilos. "Está chupada. Es hueso y piel", expresó.

Además, explicó que la mujer no puede tragar la saliva que genera naturalmente su organismo, situación que provoca episodios constantes de vómitos y dificultades para descansar.

"No duerme desde que salió del sanatorio. Está toda la noche vomitando", sostuvo.

La investigación continúa

Mientras la causa judicial avanza para determinar las circunstancias que derivaron en la presencia de soda cáustica dentro de la botella, la principal preocupación de la familia continúa siendo el estado de salud de la paciente.

Valentina indicó que consiguió una consulta particular con un especialista para el próximo 12 de junio y reiteró el pedido de asistencia. "Tengo que pagarlo yo. No hay más tiempo", afirmó.

La joven concluyó con un mensaje cargado de preocupación por la evolución de su madre: "Yo cumplo años el sábado y no sé si mi mamá va a llegar viva".