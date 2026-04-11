Se realiza el 2° Festival del Pescador Espinelero en Bajada Grande: "Se trata de reunir a viejos amigos"

En los Miradores de Bajada Grande se realiza este sábado el segundo Festival del Pescador Espinelero, con música y patio gastronómico. Las actividades continuarán hasta la 01:00.

El organizador Flavio Enriquez, compartió su alegría por la iniciativa y por el acompañamiento del tiempo. “Todo fue bien”, aseguró. Sobre la organización, destacó que “un grupo de amigos con los pescadores, tanto espineleros como mayeros” trabajaron conjunto “porque así se hacen las cosas bien”.

Durante la velada hay emprendedores, venta de empanadas fritas de pescado, de verdura, de pollo, mesa dulce. “Es un sábado muy bueno para salir a pasear y aprovechar, porque acá vamos a estar hasta la 1 de la mañana, vamos a estar divirtiéndonos con toda la gente y los emprendedores, cada uno con sus delicias que tienen para la gente”, indicó.

“Se trata de reunir a los pescadores, a viejos amigos que uno tiene de toda la vida, del barrio. Es un encuentro muy lindo para estar con todos”, aseguró.

En el lugar hay visitantes de Chajarí, de Villaguay, de Rosario. En cuanto a los números musicales, se presentan tributos a Los Nocheros, a Jorge Rojas, con ritmos románticos, melódicos, chamamé, milonga.

Festival del Pescador Espinelero en Bajada Grande

“Lo mejor que se puede hacer es un show para todo el mundo, porque todos no tenemos el mismo gusto”, señaló otro de los organizadores.

“Estoy muy contento porque vine a colaborar con la gente y los pescadores”, señaló y agradeció a “toda la gente que ha puesto colaboración para tener esta hermosa fiesta”.

“Ojalá que nunca más se pierda esto, que pronto lo volvamos a hacer, si Dios quiere”, auguró.