Realizaron un libro para valorizar los 25 años del Torneo de Fútbol de Bajada Grande

REDACCIÓN ELONCE
La presentación será el viernes 17 de abril a las 17 en la Escuela De la Baxada del Paraná. "Jugamos el torneo y hoy los chicos que nacieron en el 2000 siguen jugando", expresó el autor, Alberto Herrlein.
Se presentará un libro que conmemora los 25 años del Torneo de Fútbol de Bajada Grande, una propuesta que conjuga historia, deporte y comunidad. El encuentro será el viernes 17 de abril a las 17 en la Escuela De la Baxada del Paraná.
El autor del libro, Alberto Herrlein, explicó a Elonce el origen de la obra: “Conmemora los 25 años de este torneo y se nos ocurrió, a modo de festejo, hacer un libro. No fue fácil, primero porque uno no es escritor profesional. Se sumaron poco a poco amigos que hoy lograron que esto sea realidad. Me emociono muy fácilmente. Nosotros jugamos acá en este torneo y hoy los chicos que nacieron por el 2000, cuando comenzamos el torneo, son los que siguen y están jugando en este momento”.
Acompañando la iniciativa estuvo Ángel, escritor y co-editor del libro, quien relató su experiencia: “Para mí es un trabajo muy especial porque me tocó hacer como un trabajo periodístico, recolectar entrevistas, historias, hay muchas cosas que yo no sabía. Me conectó mucho con la gente que sigue viniendo, porque el torneo tiene eso de que es algo muy familiar, muy de amigos. Todos estamos conectados de alguna forma en Paraná y alrededores con el torneo, porque yo nunca jugué el torneo, pero sí tengo algún amigo, algún pariente que ha jugado. Es un torneo que ha cambiado la historia del barrio”.
Entre los protagonistas también estuvo Aníbal Labrego, histórico futbolista de Bajada Grande, dijo que “tengo 85 años y jugué en veteranos de Bajada Grande. Me retiré hace dos años. Estoy colaborando con Alberto en esta iniciativa que tiene, que ha sido el punto inicial, yo creo, de todos los torneos que se están haciendo en la ciudad, que son muchísimos. Antes no existían estos torneos y ahora donde vas hay torneos, el movimiento es impresionante”.
Sobre el vínculo entre el fútbol y la salud, Aníbal compartió: “No hay que quedarse quieto, es fundamental lo físico, el deporte. Lo mental también. Ahora el fútbol se trabaja mucho sobre la mente y no sobre lo físico, todos corremos, pero cuando entran a la cancha ahí viene el problema”.
Vecinos y colaboradores destacaron la importancia cultural del torneo. León, por ejemplo, expresó: “Me llena de satisfacción ver estas tardes lúdicas culturales cuando juega tanta gente al fútbol”.