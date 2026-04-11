Realizaron actividades por el Día Mundial del Parkinson: “Se puede tener una muy buena calidad de vida”

Este sábado se realizaron actividades relacionadas al Día Mundial del Parkinson en Plaza 1ro de Mayo, frente a la Catedral. En ese sentido, Elonce dialogó con la psicóloga Ingrid Kunzi, acerca del grupo que se nuclea para visibilizar el padecimiento.

La profesional de la salud mental recordó que en octubre de 2025 se organizó un panel debate con especialistas en Parkison. “A partir de ese encuentro realizado en la Facultad de Psicología de Uader, empezamos a armar un grupo de WhatsApp a través del cual empezamos a contactarnos las personas que padecen la patología, familiares, cuidadores, gente interesada en formar parte de este espacio”, relató.

Ingrid Kunzi

En ese sentido, indicó: “Nos hemos reunido en casas de familia y hemos pensado acciones para seguir trabajando y hoy particularmente nos sumamos a la convocatoria nacional de poder festejar o conmemorar el día del Parkinson”.

La psicóloga mencionó que la idea de la iniciativa era iluminar los monumentos y, si bien hubo una autorización municipal, el edificio está en refacciones y por ello “no fue iluminada de rojo”. Kunzi indicó que a pesar de ello “los concejales nos han acompañado y han declarado de interés municipal la actividad”, por lo que se mostró agradecida con las autoridades locales y provinciales.

Tratamientos médicos y

Consultada por un registro de personas que conviven con el Parkinson en Entre Ríos, la profesional mencionó que “hasta ahora no tienen estadísticas”. “Lo que sabemos es que no había grupos que estén trabajando en esta temática, por eso surge el interés de empezar a reunirnos, a investigar, a estudiar la temática. No conozco caso en Entre Ríos de niños”, especificó.

Acerca de los tratamientos médicos, Kunzi destacó: “Muchas veces el Parkinson estaba asociado a una enfermedad crónica que implicaba el aislamiento. Pero esto no es así, la vida sigue, se puede tener una muy buena calidad de vida, hay muchísimos tratamientos, ya sea con medicación, pero también terapias de actividad física, psicológicas, mucho trabajo en grupos de autoayuda, la alimentación. Es importante trabajar en equipos interdisciplinarios y por eso también pensamos en la conformación de estos espacios”.

Este tipo de grupos posibilitan “brindar información, compartir las experiencias, profesionales, recursos que los pacientes se van transmitiendo”.

La profesional señaló su sorpresa por la convocatoria y aseguró: “Es el punto de partida para seguir trabajando en este proyecto”.

Los testimonios de los participantes

Ana David, una de las miembros del grupo, relató ante Elonce su alegría por la convocatoria. “Estamos intentando realizar la personería jurídica, todo despacio pero con voluntad, con muchas ganas de trabajar y lo más importante, ayudar al paciente”, sostuvo.

Por su parte, Fernanda Trovatto, familiar de una persona que padece Parkinson, señaló: “La idea es compartir experiencias y ver de qué manera se resuelve el día a día con esta patología, tanto para quien la padece como para todo el entorno que también le afecta”.