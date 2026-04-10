“Yerbatazo” en Feria Salta y Nogoyá con precios populares para sostener a productores

Un “yerbatazo” se desarrolla este fin de semana en la feria Salta y Nogoyá, en Paraná, con el objetivo de sostener a los pequeños productores yerbateros y facilitar el acceso a precios más bajos para los consumidores. La iniciativa se extenderá hasta este domingo y reunirá a emprendedores y cooperativas del sector.

El presidente de la cooperativa misionera El Colono, Carlos Enrique Biechteler, explicó a Elonce que la actividad tiene como finalidad principal generar ingresos para afrontar la próxima cosecha. “Estamos tratando de hacer conocer nuestro producto y generar fondos para poder levantar la cosecha que se aproxima”, señaló.

El referente detalló que la producción proviene de pequeños productores de Campo Ramón, en la provincia de Misiones, quienes atraviesan una situación compleja debido a la caída de precios y el incremento de costos. “No llegamos a cubrir los costos de producción”, afirmó, al tiempo que remarcó que la sobreoferta en el mercado también presiona a la baja los valores.

Venta directa para sostener la actividad

Durante la feria, la cooperativa ofreció yerba mate agroecológica a precios promocionales, con propuestas como tres kilos por 10.000 pesos y packs de diez kilos a 33.000 pesos. Según explicó Biechteler, la intención es vender prácticamente al costo para incentivar el consumo y dar a conocer el producto.

“Yerbatazo” en la Feria de Salta y Nogoyá (foto Elonce)

“Es una manera de que el consumidor pueda acceder a un producto de calidad a buen precio y que nosotros podamos sostener la producción”, expresó. Además, destacó que la yerba es agroecológica porque se elabora mediante procesos naturales, sin utilización de productos químicos, lo que la convierte en una alternativa diferenciada dentro del mercado.

El dirigente también remarcó el esfuerzo de la cooperativa por pagar mejores precios a los productores en comparación con grandes empresas. “Hubo sectores que, el año pasado, pagaron 200 pesos por el kilo de hoja verde, siendo que podrían pagar mejor. Pero nosotros tratamos de sostener un valor más justo”, indicó.

Costos e impuestos en la cadena productiva

Consultado sobre la diferencia entre el precio que recibe el productor y el valor en góndola, Biechteler explicó que una parte importante del costo final corresponde a la carga impositiva. “Entre un 25% y un 30% del precio se va en impuestos, incluido el IVA del 21%”, detalló.

A esto se suman tributos provinciales y municipales, además de los costos de producción, procesamiento y distribución. Según indicó, esta estructura impacta directamente en el precio final que paga el consumidor. “Gran parte de lo que es el costo del producto se va en impuestos que hay que pagar para poder salir al mercado”, apuntó.

“Yerbatazo” en Feria Salta y Nogoyá con precios populares para sostener a productores

Finalmente, desde la organización valoraron el acompañamiento del municipio de Paraná y destacaron la importancia de estos espacios para visibilizar el trabajo de los pequeños productores. También invitaron a la comunidad a acercarse a la feria Salta y Nogoyá y colaborar con la iniciativa, en un contexto donde la comercialización directa resulta clave para sostener la actividad yerbatera.