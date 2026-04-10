Siete ferias y eventos impulsan la actividad productiva del fin de semana en Paraná

La Municipalidad de Paraná presentó una amplia agenda de actividades productivas y comerciales para el fin de semana, con al menos siete propuestas que incluyen ferias, mercados, emprendedores y espectáculos culturales. La iniciativa busca dinamizar la economía local y fortalecer el vínculo entre productores y consumidores.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó a Elonce que las actividades forman parte de una estrategia que promueve un “Estado facilitador”, generando espacios de trabajo y comercialización tanto para emprendimientos locales como para cooperativas de otras provincias.

Feria Salta y Nogoyá (foto Elonce)

Uno de los puntos centrales es la Feria Salta y Nogoyá, donde se desarrolla un "yerbatazo" durante todo el fin de semana con la participación de productores, artesanos y emprendedores. Allí se comercializan productos agroecológicos y se ofrecen promociones especiales para el público.

Productos regionales y precios populares

En ese espacio se destaca la presencia de una cooperativa proveniente de Misiones, que arribó con cinco toneladas de yerba mate agroecológica. La propuesta incluye precios promocionales, como paquetes de tres kilos a valores accesibles, con el objetivo de facilitar el consumo y, al mismo tiempo, sostener la producción.

Desde la cooperativa explicaron que atraviesan una situación compleja debido a la caída de precios en origen y el aumento de costos, lo que afecta especialmente a pequeños productores. En ese contexto, la venta directa en ferias se presenta como una herramienta clave para sostener la actividad.

Además de la yerba mate, la feria reúne a emprendedores locales que ofrecen mates, blends y productos complementarios, generando una propuesta integral para el público.

Actividades en distintos puntos de la ciudad

La agenda también incluye la marca "Sabores de la Feria", que comprende dos eventos en el Mercado Sud, donde a partir de las 18 de este viernes se celebrará el aniversario de un almacén agroecológico con música y gastronomía. A su vez, este sábado, se desarrollarán propuestas culturales y comerciales como “La Esquina de Oro”, con bandas en vivo, y la tradicional “Feria con Historia” en Plaza Carbó, que sumará gastronomía de colectividades, este sábado y domingo de 10 a 18.

Ferias de emprendedores (foto Elonce)

Asimismo, se realizarán otras actividades habituales como “Feria en tu Barrio” durante la mañana del sábado en plaza Sáenz Peña, la feria periurbana el domingo de 8 a 18 en el parque hortícola municipal y el Paseo Matero, que combina emprendedores y propuestas gastronómicas, el sábado y domingo de 10 a 22 en plaza le Petit Pisant.

Desde el municipio resaltaron que todas las iniciativas apuntan a fortalecer la economía local, generar oportunidades laborales y promover el consumo de productos regionales. La información completa sobre horarios y ubicaciones se encuentra disponible en los canales oficiales.