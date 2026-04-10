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Se realiza el 1º Simposio de Artes Escénicas en Sala Mayo

La actividad se realiza desde este viernes y hasta el domingo en Sala Mayo. Reúne a artistas, docentes, investigadores y gestores culturales de todo el país para compartir saberes, defender la cultura criolla y poner en valor las tradiciones argentinas.

10 de Abril de 2026
Simposio en Sala Mayo
Simposio en Sala Mayo

REDACCIÓN ELONCE

La actividad se realiza desde este viernes y hasta el domingo en Sala Mayo. Reúne a artistas, docentes, investigadores y gestores culturales de todo el país para compartir saberes, defender la cultura criolla y poner en valor las tradiciones argentinas.

En Sala Mayo se lleva a cabo desde este viernes y hasta el domingo el primer Simposio de Artes Escénicas, un evento que reúne a artistas, docentes, investigadores y gestores culturales de todo el país para compartir saberes, defender la cultura criolla y poner en valor las tradiciones argentinas.

 

La delegada provincial de la Asociación Mundial de Artes Escénicas (WAPA), Stella Maris Ortiz, destacó a Elonce la relevancia de este tipo de iniciativas: “Estamos trabajando en pos de nuestra cultura para revalorizarla, levantarla, elevarla a otros niveles que por ahí va pasando desapercibido y más en estos momentos en donde el binomio cultura-educación han sido un poco devastados. Es importante poner todos los estamentos que tenemos y todos los conocimientos de cada uno de los integrantes de este hermoso simposio”.

 

 

Liliana Randisini, presidenta de WAPA Argentina, explicó que “somos una asociación mundial dividida en continentes. El americano contiene a 11 países, dentro de los que está Argentina. Es para poder desarrollar estos proyectos y programas que convocan a los artistas, docentes, investigadores, gestores culturales, hacedores de la cultura, a promover, a divulgar, a gestionar, generar espacios, generar formación, generar perfeccionamiento, capacitación, también poder gestionar espacios de muestras. Es el lugar en donde está vinculada esta expresión arte-escénica con el folklore. Es reconocer la expresión artística popular folkórica como una expresión puramente dedicada a la comunicación de lo que le pasa al ser humano y su comunidad en relación a su sentir, su cuerpo, su cuerpo afectivo, emocional y espiritual de contársela a un otro de manera que contenga belleza”.

 

Por su parte, Federico Curzio, Licenciado en Folklore de Entre Ríos, expresó: “Creo que lo que venimos a hacer todos acá es defender lo nuestro, mostrar que estamos, mostrar qué hacemos, cómo lo hacemos, desde dónde, pensarse situado. Es traer a mi pueblo, pensar que en mi pueblo pasan a las 2 de la tarde los autos escuchando chamamé o por la fiesta de cualquier ocasión sale una bailanta y la gente baila estas danzas”.

 

 

Este encuentro representa un paso significativo para visibilizar las artes escénicas argentinas, fortalecer los lazos entre regiones y promover la transmisión de saberes tradicionales de manera respetuosa y auténtica. Elonce.com

 

 

Se realiza el 1º Simposio de artes escénicas en Sala Mayo

Temas:

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