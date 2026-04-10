Abrieron inscripciones a pasantías laborales en Paraná: hay 46 cupos

La Municipalidad lanzó la convocatoria en el marco de Fomentar Empleo, con participación de ocho empresas y prioridad para jóvenes, mujeres y sectores vulnerables.
La Municipalidad de Paraná inició las inscripciones para entrenamientos laborales. Participan ocho empresas y hay 46 puestos de entrenamiento destinados a fortalecer la inserción laboral de las personas participantes. La convocatoria es en el marco del programa Fomentar Empleo. El Estado local cuenta además con el programa Te Conecto.
Los entrenamientos laborales "constituyen una herramienta para un primer acercamiento al mundo laboral, favoreciendo el contacto entre oferta y demanda de empleo. En esta ocasión, se trata de 46 puestos en ocho empresas diferentes de la ciudad, que darán inicio en mayo", puntualizó el subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante.
Por otro lado, se están concretando durante abril 13 inserciones laborales en 5 empresas locales. “Esta figura brinda a las personas que realizaron previamente un entrenamiento la posibilidad de un empleo privado, formal y registrado, y con beneficios impositivos para los empleadores”, explicó el funcionario.
Finalmente, Bustamante reiteró "la invitación a empresas y comercios locales a hacer uso de las herramientas disponibles, tanto Fomentar Empleo como el programa municipal Te Conecto, lanzado durante la gestión de la intendenta Rosario Romero para continuar fortaleciendo el trabajo junto al sector privado".
Por su parte Paola Barbieri, directora de Empleo y Trabajo municipal, precisó que en el marco del programa Fomentar Empleo “se dará prioridad a las categorías I y II, que incluyen a jóvenes (18-24) sin secundario completo, mujeres (25-59) sin título superior y con hijos, hombres (45-64) sin título superior y con hijos, personas con discapacidad y beneficiarios de planes sociales como Acompañar”.
Los interesados deben estar previamente inscriptos en el portal Empleo, y pueden presentarse en la Dirección de Empleo y Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Producción (Presidente Perón 573), de 7 a 13 hs. La convocatoria permanecerá abierta hasta completar los puestos disponibles.