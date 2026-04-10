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Paraná Campaña solidaria “A estudiar se ha dicho”

Ayudar Hace Bien: recolectaron útiles escolares donados por estudiantes

Elonce estuvo en una escuela donde se realizó la colecta de útiles en el marco de una iniciativa solidaria “A estudiar se ha dicho” que impulsó Fundación Ayudar Hace Bien. Participaron centros de estudiantes, comercios e instituciones de la ciudad.

10 de Abril de 2026
Ayudar Hace Bien
Ayudar Hace Bien Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Elonce estuvo en una escuela donde se realizó la colecta de útiles en el marco de una iniciativa solidaria “A estudiar se ha dicho” que impulsó Fundación Ayudar Hace Bien. Participaron centros de estudiantes, comercios e instituciones de la ciudad.

En el marco de la campaña solidaria “A estudiar se ha dicho”, impulsada por Fundación Ayudar Hace Bien junto con la Fundación La Delfina, los centros de estudiantes del Colegio “Nuestra Señora del Huerto”, del Colegio "Don Bosco" y de la escuela "Del Centenario" de Paraná hicieron entrega de los útiles colectados para sumarse a la iniciativa.

 

En la oportunidad, la presidenta de fundación La Delfina, Mayda Cresto, destacó a Elonce el compromiso de los alumnos y valoró su participación activa en este tipo de acciones solidarias. “Sabemos del compromiso de la juventud y nos gusta que se sumen a estos programas”.

Ayudar Hace Bien: recolectaron útiles escolares en campaña solidaria impulsada por estudiantes

Trabajo en red y compromiso social

 

La campaña solidaria transita su etapa final de recolección, con recorridas por distintas escuelas, comercios e instituciones. Según indicaron desde la organización, las entregas de los útiles escolares se concretarán en los próximos días en las tres instituciones educativas seleccionadas.

 

Desde la fundación remarcaron que la comunidad respondió de manera positiva a la convocatoria. “Paraná es muy solidaria, siempre el que puede colabora”, afirmaron, y destacaron el trabajo conjunto con organizaciones sociales y actores comunitarios.

Útiles escolares colectados a través de "Ayudar Hace Bien" (foto Elonce)
Útiles escolares colectados a través de "Ayudar Hace Bien" (foto Elonce)

En esta edición, participaron centros de estudiantes de distintas escuelas, que impulsaron colectas internas entre sus compañeros.

 

El rol de los estudiantes

 

Los alumnos que formaron parte de la iniciativa contaron que recorrieron las aulas para invitar a colaborar y organizaron la clasificación de los materiales recolectados. “Nos sentimos muy contentos porque juntamos muchos útiles en buen estado y también nuevos”, relataron.

 

Entre los elementos reunidos se destacaron lápices, biromes, resaltadores, carpetas, mapas y cartucheras. Los estudiantes también valoraron la experiencia desde lo emocional. “Está bueno ayudar a quienes lo necesitan y hacerlo entre todos”, expresaron.

&Uacute;tiles escolares colectados a trav&eacute;s de "Ayudar Hace Bien" (foto Elonce)
Útiles escolares colectados a través de "Ayudar Hace Bien" (foto Elonce)

Desde la organización, Eugenia Puigarnau, docente y colaboradora de la campaña, señaló que las donaciones estarán destinadas a jóvenes de escuelas con mayores necesidades, con el objetivo de acompañar su trayectoria educativa. Y ponderó, además, “el espíritu solidario que caracteriza a los jóvenes, fomentando la interacción entre pares y la empatía de ayudar al que más necesita”.

 

Las instituciones beneficiadas son Escuela De la Baxada del Paraná, ubicada en avenida Larramendi 2786, Escuela La Delfina, en calle Costa Rica, y Escuela Francisco Soler, situada en avenida Estrada 3702.

 

La campaña “A estudiar se ha dicho” volvió a evidenciar el compromiso social de los estudiantes y la importancia del trabajo articulado para generar respuestas solidarias en la comunidad.

Temas:

Ayudar hace bien A estudiar se ha dicho campaña solidaria Útiles escolares
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