La Feria de Otoño reúne a 48 emprendedores: sorprende el chipa de membrillo

REDACCIÓN ELONCE
La emblemática Plaza Sáenz Peña es el escenario de una nueva edición de la Feria de Otoño, un evento que reúne a 48 emprendedores locales y sorprende con propuestas gastronómicas disruptivas como el chipa de membrillo.
Bajo un sol que comenzó a ganar protagonismo tras el mediodía, la Feria de Otoño se desarrolla en la Plaza Sáenz Peña de la capital entrerriana. El evento, que se extenderá hasta la jornada del domingo, se ha transformado en un paseo obligado para las familias que buscan desde objetos de decoración hasta sabores artesanales. La propuesta no solo busca fomentar el consumo local, sino también ofrecer un espacio de recreación con música en vivo y juegos para los más chicos.
La diversidad de rubros es uno de los puntos fuertes de este año. Silvia, una de las feriantes del sector de bienestar, comentó sobre su oferta: "Es una onda holística. Ofrezco lámparas, aromatizadoras, elefantes de la India, sahumerios, abanicos de Turquía". Según la emprendedora, estos espacios son vitales para conectar con el público de todas las edades, ya que sus esferas de luz "no solamente le gustan a los chicos, sino también a los abuelos se la llevan para tener prendida de noche".
Aromas y espacios que conectan
El recorrido continúa por los puestos de fragancias, un sector que requiere del contacto directo para concretar la venta. Natalia, otra emprendedora, destacó la importancia estratégica de la ubicación: "Está muy bueno el espacio. Concurre mucha gente y está bueno para quienes no tenemos local de cara al público".
La gran novedad gastronómica: el chipa de membrillo
Sin embargo, el mayor foco de atención se lo llevó el sector gastronómico, específicamente el puesto de Mancho Pastelería Artesanal. Allí, Sofía presentó una innovación que generó debate y curiosidad entre los visitantes: el chipá de membrillo. “Tenemos chipa de salame, de roquefort y el vigilante que es de membrillo", explicó la joven emprendedora con entusiasmo.
Sofía detalló que su producción se basa en la calidad de la materia prima regional: "Hacemos los chipa con tres quesos de María Luisa, reggianito, holanda y mozzarella".
Un cierre con proyección nocturna
La feria no solo es un espacio de compra, sino también un patio gastronómico que invita a quedarse. Respecto al horario de finalización, los emprendedores coincidieron en que estarán hasta alrededor de las 00.