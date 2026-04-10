Falleció Río, el perrito que había sido rescatado: realizan una feria para saldar su deuda veterinaria

El fallecimiento de Río, el perro rescatado en la costanera de Paraná, generó una profunda conmoción en la comunidad proteccionista. La triste noticia expone no solo el desenlace de una lucha por su vida, sino también las consecuencias económicas que enfrentan quienes trabajan en el rescate animal.

A pesar de los esfuerzos, Río no logró recuperarse, dejando una deuda cercana a 1.600.000 pesos. “Estamos tristes por la situación, pero hay que seguir por Río y por todos los animales que seguimos rescatando”, expresaron las rescatistas.

Una feria solidaria para afrontar la deuda

Frente a este escenario, el grupo organizó una feria americana solidaria para este sábado con el objetivo de reunir fondos. “Los esperamos a todos desde las 10 hasta las 21 en calle Zanni 832. Es un lavadero que nos brindó el espacio gratis”.

La iniciativa busca convocar a la comunidad no solo desde lo económico, sino también desde lo emocional.

Además, destacaron el acompañamiento recibido en redes sociales y por parte del entorno cercano, algo fundamental para sostener la tarea diaria. La pérdida de Río se suma a otras situaciones difíciles que atraviesan, lo que refuerza la necesidad de apoyo colectivo.

Dolor, compromiso y comunidad

Silvina, una de las rescatistas, también compartió su experiencia personal: “También perdí a Raúl, el gatito que tenía con bilés positivo y diabético. Para ambos casos tuvimos mucho acompañamiento y eso se agradece un montón”.

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En relación a la feria, detallaron que habrá ropa desde precios accesibles, accesorios para mascotas y comida, con el objetivo de atraer a la mayor cantidad de personas posible.

Finalmente, dejaron una invitación abierta a toda la comunidad. “Si no tenés un peso para comprar nada, andá a tomar unos mates. Un abrazo también es bien recibido. En estos días viene bien el acompañamiento porque fue una semana durísima”, concluyeron.