Invitan a una peña este domingo en el complejo La Tranquera

REDACCIÓN ELONCE
Este domingo, el complejo abre sus puertas para inaugurar el ciclo cultural Atardecer en la Tranquera, una propuesta que combina gastronomía regional, danzas litoraleñas y la destacada participación musical de 2 + 1 Trío.
El panorama cultural de Paraná suma una nueva e interesante parada en su agenda de fin de semana. Bajo el nombre de Atardecer en la Tranquera, este domingo 12 de abril se llevará a cabo un evento que busca revitalizar un espacio con años de trayectoria en el barrio. Augusto, uno de los responsables del complejo La Tranquera, explicó que la iniciativa busca darle una "vuelta de rosca" al predio, aprovechando las instalaciones que suelen estar dedicadas a actividades recreativas de temporada.
La propuesta no es casual, sino el resultado de la camaradería y las ganas de compartir un entorno único con la comunidad en avenida Zanni 1002.
Artistas de renombre y raíces litoraleñas
La grilla de espectáculos para esta primera edición promete calidad y emoción. Ramiro, organizador, detalló la importancia de los invitados para este debut. Entre los platos fuertes se encuentra la formación que brilló en la televisión nacional: "Contamos con la presencia de 2 + 1 Trío Quienes son o estuvieron mucho tiempo en La Peña de Morfi, como banda estable".
Además de la música en vivo, el escenario recibirá el talento local de Fernanda Roselli y Candela Clavels, quienes aportarán su voz a la jornada. El baile no quedará fuera, ya que se presentará el grupo de danzas "Latiendo el litoral", asegurando una experiencia completa para los amantes de nuestras raíces. La idea es, en palabras de sus dueños, "brindarle a la gente que viene un que se vaya con una buena tarde y una buena noche".
Un espacio para la familia y el encuentro
El evento está pensado para todas las edades, con un enfoque en la calidez y el servicio. Augusto destacó que buscan "brindar un espacio Nuevo, hacer algo ameno, familiar, tranquilo y de calidad". El predio abrirá sus puertas a las 18, permitiendo disfrutar de la caída del sol.
Respecto a la convocatoria, las expectativas son altas, ya que el interés ha trascendido los límites del barrio. "Hemos tenido en las primeras consultas no solo gente de acá, sino gente de Santa Fe, sabemos que por redes la noticia llega a un montón de lugares", señaló Augusto, confiando en que la experiencia será el mejor motor de difusión para las próximas fechas de este ciclo.
Información útil y entradas anticipadas
Para quienes deseen asistir, las entradas anticipadas están disponibles hasta la noche de hoy sábado. Los interesados pueden comunicarse al número 343 4715 542 para asegurar su lugar en la lista.
Finalmente, los organizadores invitan a todos a sumarse a esta experiencia sensorial y artística. "Queremos que la gente del barrio y los que quieran venir lo disfruten", concluyó Augusto, extendiendo la invitación a un predio que ya es un clásico, pero que hoy se renueva para que a los asistentes "suene un poco el alma con los artistas que vienen a expresarnos su sentir".