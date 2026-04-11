Patronato busca cambiar de rumbo ante Almagro, con modificaciones y nuevo impulso

El equipo entrerriano visita a Almagro con el objetivo de cortar la mala racha y salir del fondo de la tabla. Candia dirige como interino y propone variantes tácticas. Transmite Elonce Radio & Stream FM 98.7.
Patronato busca levantarse ante Almagro en el encuentro que abrirá este sábado la novena fecha de la Primera Nacional, Zona B. El partido se disputará desde las 15.30 en el estadio Tres de Febrero, con arbitraje de Juan Cruz Robledo, televisación de LPF Play y transmisión de Elonce Radio & Stream FM 98.7.
El equipo entrerriano llega a este compromiso con la necesidad de revertir su presente, luego de la derrota sufrida ante Gimnasia de Jujuy en su última presentación. Ese resultado lo devolvió a la zona de descenso, debido a su diferencia de gol (-6), inferior a la de Chacarita (-5).
Este contexto determinó el final del segundo ciclo de Rubén Forestello como entrenador del conjunto de barrio Villa Sarmiento. Pese a la expectativa que había generado su regreso, los resultados no acompañaron: en siete partidos, el equipo consiguió una victoria, dos empates y cuatro derrotas.
Cambios en el banco y presión por sumar
Tras la salida de Forestello, la conducción del plantel quedó en manos de Marcelo Candia, quien asumió de manera interina. El entrenador ya tuvo antecedentes positivos en ese rol durante la temporada 2024, lo que generó expectativas entre los hinchas.
Candia afrontará este desafío con la presión de cortar una racha adversa de dos derrotas consecutivas. Un triunfo le permitiría a Patronato escalar al menos cuatro posiciones, mientras que un empate lo sacaría momentáneamente de la zona roja, aunque sin garantías de mantenerse fuera de ella al cierre de la fecha.
En paralelo, la dirigencia continúa evaluando alternativas para la conducción técnica definitiva, aunque no se descarta que el propio Candia pueda consolidarse en el cargo dependiendo de los resultados inmediatos.
Una nueva propuesta táctica para el equipo
En su primera intervención, Candia decidió introducir modificaciones en el esquema táctico. El equipo dejará atrás la línea de cinco defensores para sumar un hombre más en el mediocampo, con el objetivo de ganar volumen de juego y equilibrio.
En cuanto a la formación, persisten algunas dudas. En el lateral izquierdo, Facundo Heredia y Nahuel Genez disputan el puesto. En ofensiva, el acompañante de Franco Soldano saldrá entre Tomás Attis y Renzo Reynaga.
Además, se producirá el regreso de Gabriel Díaz, quien superó un esguince de rodilla que lo mantuvo fuera de los últimos cuatro encuentros. El defensor ocupará el lugar que dejó vacante Santiago Piccioni tras su expulsión en el partido anterior.
Almagro, también golpeado y con cambios
El rival de turno tampoco llega en su mejor momento. Almagro viene de caer por 1 a 0 ante Colegiales como visitante, resultado que interrumpió una racha positiva en la que había sumado siete de nueve puntos.
El equipo bonaerense es dirigido por Gabriel Gómez, ex entrenador de Patronato, quien deberá realizar modificaciones obligadas. La expulsión del arquero Emilio González en la última fecha abrirá la puerta para el ingreso de Juan Pablo Zozaya en el arco.
De esta manera, el Tricolor intentará hacerse fuerte en su casa, mientras que el Rojinegro buscará aprovechar el contexto para cambiar su rumbo en el campeonato.
Probables formaciones y detalles del partido
Almagro formaría con Juan Zozaya; Gonzalo Asis, Matías Cortave, Francisco Marco y Enzo Silcán; Tobías Macies y Julián Marchioni; Pablo Palacio, Enzo Martínez y Franco Bustamante; Nicolás Benegas. El director técnico es Gabriel Gómez.
Por su parte, Patronato alinearía a Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Heredia o Genez; Valentín Pereyra, Marcos Enrique, Federico Bravo y Brandón Cortés; Franco Soldano y Attis o Reynaga. El entrenador será Marcelo Candia.
El encuentro comenzará a las 15.30 en el estadio Tres de Febrero y será arbitrado por Juan Cruz Robledo.