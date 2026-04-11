Emprendedores y show en vivo: llega una nueva edición de la feria en Parque Natura

La ciudad de Paraná se prepara para un domingo de encuentro al aire libre en un espacio que destaca por su seguridad y belleza natural. La feria en Parque Natura se desarrollará desde las 11 hasta las 19, ofreciendo una alternativa ideal para quienes buscan precios acordes al bolsillo actual y un entorno relajado. Gisela, una de las organizadoras, expresó a Elonce su entusiasmo por esta nueva fecha: "Estamos muy ansiosos para hacer nuestra segunda feria, la cual la primera pintaba hermosa hasta que nos corrió el agua".

El evento se desarrollará en un predio estratégicamente ubicado, aunque con la tranquilidad de los espacios resguardados. "Esto es en calle Gobernador Faustino Parera 2968. En la esquina están pasacalles que van a estar señalizando que la feria para que la gente vea que, por ahí está medio escondidito", señaló Gisela.

Variedad de rubros y apoyo al trabajo local

La propuesta comercial es amplia y pensada para todos los gustos. Los asistentes podrán encontrar desde indumentaria y ropa gaucha hasta perfumería, mates y objetos de resina. La gastronomía tendrá un rol protagónico con puestos de cosas dulces y helados caseros. Según explicó la organizadora, el motor principal es el sustento compartido: "La idea es que en estos tiempos difíciles, todos podamos tener trabajo".

Además de las compras, el evento contará con actividades recreativas como clases de zumba, pensadas para activar la tarde en el amplio sector verde del complejo. La intención es que el visitante no solo realice una compra, sino que pase el día disfrutando de la arboleda y el aire puro. Gisela destacó el trabajo de su compañera Betiana, quien "se ocupa de mantenerlo tan hermoso al predio".

Música en vivo y contacto con la comunidad

El plato fuerte de la tarde llegará a partir de las 15, cuando el escenario reciba al show en vivo de "Grupo Inesperados", encargado de musicalizar la jornada. Es una invitación abierta para quienes quieran "disfrutar comer algo rico y por qué no llevarse algo que marque tendencia" en un entorno que invita al descanso y la recreación.