Este fin de semana se realizará la Feria de Otoño en Plaza Sáenz Peña

REDACCIÓN ELONCE
Este fin de semana, desde las 12 hs, se realizará la Feria de Otoño en la Plaza Sáez Peña, una cita ideal para disfrutar de artesanías, comidas y música en vivo. Participarán más de 48 emprendedores, supo Elonce.
Paraná se prepara para recibir a vecinos y visitantes en una propuesta que combina cultura, gastronomía y entretenimiento. Este fin de semana, desde las 12 hs, se realizará la Feria de Otoño en la Plaza Sáenz Peña, una cita ideal para disfrutar de artesanías, comidas típicas y música en vivo.
María Laura Zárate y Lucas Camarero compartieron con Elonce los detalles de la feria: “Se va a llevar a cabo en la Plaza Peña sábado y domingo, a partir de las 13 horas. Vamos a contar con un paseo de artesanos, con patio gastronómico, música en vivo y juegos para los para los gurises para entretener a toda la familia”.
Sobre la ubicación y los emprendedores, Lucas detalló: “Sobre calle Villaguay estará ubicado el patio gastronómico, con emprendedores locales y de zonas aledañas. Una señora de Aldea Brasilera viene con sus empanadas salteñas”.
La feria reunirá más de 48 emprendedores con propuestas gastronómicas y artísticas variadas. “La verdad que es un buen plan para cargar el mate, los sillones, todo. Ya pasas el día y podés comer, disfrutar, recorrer y hay bandas en vivo”, dijo.
María Laura remarcó la importancia de la interacción con los emprendedores: “Es una buena oportunidad para estar cara a cara, mano a mano con los emprendedores y los productores locales, para conocer un poco más sus productos. La feria tiene eso, es un canal de comercialización directa entre el emprendedor y el cliente, el cual hace, conocer el productor, conocer de dónde viene, la historia que hay atrás de lo que uno consume, ya sea una artesanía como un alimento”.
El evento se realizará en un espacio emblemático de la ciudad: “Son dos jornadas en un lugar emblemático de la ciudad de Paraná, un lugar súper accesible a mucha gente, la plaza Saénz Peña, que además tiene juegos infantiles, mucho espacio verde, la posibilidad de llevarse el sillón e instalarse todo el día”. Elonce.com