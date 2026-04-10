Reprogramaron el Concurso de Empanadas de Pescado de Río y se hará en mayo

La Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez se concentró en el fin de semana largo de Semana Santa y había reprogramado el Concurso de Empanadas de Pescado de Río debido a las inclemencias climáticas. Ahora, decidieron que se realizará en mayo.
La 9º Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez tuvo una exitosa una edición en Paraná, durante el fin de semana largo de Semana Santa. Cabe recordar que la Municipalidad, decidió concentrar toda la programación en el Viernes Santo, por cuestiones climáticas. En ese marco, el tradicional concurso gastronómico volvió a ser reprogramado.
“Por cuestiones operativas y organizativas, nos vemos en la necesidad de reprogramar el “IX Concurso de Empanadas de Pescado de Río” para el fin de semana del 25 de mayo. Es nuestra intención garantizar tanto un buen desarrollo de la competencia como la participación de todos los concursantes inscriptos, por ello, tomamos esta determinación”, explicaron desde la organización.
Identidad cultural y tradición costera
La medida busca garantizar el normal desarrollo del evento y preservar uno de sus principales atractivos. La referente de Puerto Sánchez, Mariana Ríos, destacó el acompañamiento recibido y el esfuerzo colectivo para sostener la celebración: “Estamos agradecidos por todo lo que hemos recibido por parte de la Municipalidad de Paraná, con el apoyo que nos han brindado de todas las áreas”.
Uno de los ejes centrales de la fiesta, el concurso de empanadas, debió ser postergado para garantizar su desarrollo en mejores condiciones. El evento, que combina identidad cultural y tradición costera, continúa siendo un punto de encuentro clave durante el fin de semana largo.
La referente subrayó el valor simbólico del certamen dentro de la comunidad “porque el concurso de empanada para es mucho más que una competición. Es una expresión cultural de la gastronomía costera y queremos preservar eso para que toda la gente pueda venir a disfrutar”.