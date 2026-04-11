Empleados de comercio: este es el salario más alto que se paga en abril 2026 tras la incorporación de sumas no remunerativas al básico.
Empleados de comercio: este es el salario más alto que se paga en abril 2026, luego de la actualización salarial acordada entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector. El nuevo esquema impacta directamente en el salario básico y en el cálculo de horas extras.
El acuerdo, firmado en diciembre de 2025, establece la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al básico, lo que genera un incremento real en los haberes de todas las categorías. En abril de 2026, esos montos dejan de figurar por separado y pasan a integrarse plenamente al salario.
Este cambio no solo eleva el ingreso mensual, sino que también modifica la base de cálculo de adicionales, aportes jubilatorios e indemnizaciones, con un impacto integral en la estructura salarial del sector.
Cómo se compone el nuevo salario de comercio
El esquema salarial de empleados de comercio se modifica con la incorporación de dos sumas no remunerativas que, hasta marzo de 2026, se pagaban de manera diferenciada. Una de $60.000 y otra de $40.000 completan un total de $100.000 que ahora se integran al básico.
La primera suma fue abonada durante diciembre de 2025 y los primeros meses de 2026, mientras que la segunda comenzó a aplicarse en enero y se mantuvo hasta marzo. A partir de abril, ambas quedan absorbidas en el salario básico.
Este ajuste se verá reflejado en los recibos de sueldo correspondientes a mayo de 2026, cuando se liquiden los haberes del mes anterior.
Impacto en horas extras y adicionales
El aumento del salario básico de empleados de comercio también impacta directamente en el valor de las horas extras, ya que estas se calculan sobre el sueldo ordinario.
En este sentido, las horas trabajadas en días hábiles y sábados hasta las 13 horas se pagan con un recargo del 50%, mientras que los sábados después de las 13, domingos y feriados tienen un recargo del 100%.
De esta manera, el incremento beneficia especialmente a quienes cumplen jornadas extendidas o trabajan en horarios críticos dentro del comercio.
El salario más alto por categoría en abril 2026
El salario más alto de empleados de comercio en abril de 2026 alcanza los $1.218.519 y corresponde a las categorías Administrativo F y Vendedores D, que se ubican en la cima de la escala salarial vigente.
Dentro de la rama administrativa, los sueldos varían desde $1.167.268 en la categoría A hasta el máximo mencionado en la categoría F, reflejando una progresión escalonada según responsabilidades.
En el caso de cajeros, auxiliares y vendedores, los salarios también muestran incrementos significativos, con valores que superan ampliamente el millón de pesos en la mayoría de las categorías, publicó Iprofesional.
Un acuerdo con impacto general en el sector
El nuevo esquema salarial de empleados de comercio representa una actualización importante para uno de los sectores con mayor cantidad de trabajadores registrados del país.
La integración de sumas no remunerativas al básico no solo mejora el ingreso mensual, sino que también fortalece el cálculo de aportes previsionales y beneficios laborales.
Con este ajuste, el sector comercio consolida una mejora que impacta de manera directa en el poder adquisitivo de miles de trabajadores en todo el país.