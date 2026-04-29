Salud Animal en Paraná: alta demanda de castraciones en barrios y cronograma de mayo definido

REDACCIÓN ELONCE
La castración se fortalece con operativos de Salud Animal en barrios de Paraná, donde se realizan cirugías, vacunación y desparasitación para controlar la sobrepoblación.
La castración animal es una de las principales herramientas que impulsa el Municipio de Paraná para controlar la sobrepoblación de perros y gatos. Así lo explicó Patricia Schmidt, directora de Salud Animal, quien detalló el funcionamiento de los operativos y la importancia de la participación de los vecinos.
“Una de las tareas es el control de la sobrepoblación animal, que lo hacemos mediante la castración barrial y también en la sede de calle República de Siria 500”, indicó. Además, explicó que el cronograma se publica periódicamente: “Entrando a la página de la Municipalidad o a MiParaná pueden obtener toda la información”.
En ese marco, el quirófano móvil recorre distintos barrios. “Hacemos castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación”, precisó.
Cómo funcionan los operativos
Los operativos se organizan por orden de llegada. “A las 7:30 empiezan las actividades, se anotan los animales y tienen que ir en ayunas de 8 a 10”, explicó Schmidt.
También remarcó la importancia del estado de salud de las mascotas: “El animal tiene que estar en condiciones de ser operado. Si está enfermo, primero hay que llevarlo a la sede para una atención clínica”.
En cada jornada se realizan hasta 25 cirugías: “Se reciben animales hasta las 10 porque después tienen que despertarse de la anestesia y ser entregados en condiciones estables”.
Alta demanda en los barrios
La castración presenta una fuerte demanda en distintos puntos de la ciudad. “Hay barrios donde estamos dos o tres días y otros hasta cinco, porque hay muchos animales”, señaló.
Además, explicó cómo se planifica el trabajo: “Pedimos a los vecinalistas que hagan un censo previo para saber cuántos animales hay y definir cuántos días nos quedamos”.
Sin embargo, advirtió que el control total es complejo: “Uno cree que está saneando un barrio y aparecen nuevos animales. Es un trabajo muy arduo lograr un control completo”.
Recomendaciones y mitos frecuentes
Schmidt aclaró dudas habituales de los vecinos. “Muchos preguntan a qué edad se castra o creen que la perra tiene que tener una cría antes, y eso no es así”, afirmó.
Y enfatizó: “No necesitan tener cría. Es mejor castrar antes, porque no queremos animales en la calle, descuidados o maltratados”.
Sobre los cuidados posteriores, indicó: “Lo fundamental es que no se saquen los puntos, se les dan antibióticos y analgésicos para una buena recuperación”.
Un servicio con fuerte compromiso
El área de Salud Animal cuenta con un equipo de entre 10 y 11 trabajadores y sostiene una intensa actividad diaria. “Trabajamos todos los días con mucha demanda, tanto en el quirófano móvil como en la sede”, destacó.
Finalmente, Schmidt adelantó que ya está definido el cronograma de mayo.