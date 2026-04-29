Pensiones no contributivas: cuándo cobro en mayo de 2026 según ANSES

Pensiones no contributivas tendrán su calendario de pagos en mayo de 2026 según ANSES, con fechas escalonadas de acuerdo a la terminación del DNI.
Las pensiones no contributivas ya tienen definido su cronograma de pagos para mayo de 2026, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Como ocurre habitualmente, los cobros se realizarán de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
De acuerdo al calendario oficial, los beneficiarios de pensiones no contributivas comenzarán a percibir sus haberes a partir del lunes 11 de mayo y el esquema se extenderá hasta el viernes 15. Esta organización busca garantizar un flujo ordenado en el sistema de pagos y evitar aglomeraciones en las entidades bancarias.
El esquema quedó establecido de la siguiente manera: los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el lunes 11; los terminados en 2 y 3, el martes 12; los finalizados en 4 y 5, el miércoles 13; los que terminan en 6 y 7, el jueves 14; y finalmente, los documentos terminados en 8 y 9 percibirán sus haberes el viernes 15 de mayo.
Cómo consultar si cobrás una pensión en mayo
Para quienes tienen dudas sobre si les corresponde el cobro de pensiones no contributivas en este mes, ANSES mantiene habilitada una herramienta digital de consulta rápida y sencilla. El sistema permite verificar la información desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
El procedimiento consiste en ingresar a la plataforma Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, se debe seleccionar la opción “Mis Cobros”, donde el sistema indicará si existe un pago asignado.
Además de confirmar la percepción del beneficio, la plataforma también detalla el monto a cobrar y la fecha estimada de acreditación, lo que permite a los beneficiarios organizar mejor sus finanzas personales, publicó TN.
Requisitos para acceder a una PNC en Argentina
Las pensiones no contributivas están destinadas a sectores vulnerables que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Existen diferentes tipos de prestaciones, cada una con requisitos específicos.
En el caso de la pensión por invalidez, se exige ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 10 años de residencia continua en el país, tener menos de 65 años y no percibir otros beneficios previsionales.
Para las madres de siete hijos, se requiere acreditar la cantidad de hijos, cumplir con condiciones de residencia y no contar con ingresos suficientes. En tanto, la pensión por vejez está dirigida a personas mayores de 70 años que no tengan otra cobertura previsional.