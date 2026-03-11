Bomberos sofocaron incendio en vagones abandonados del ferrocarril en Paraná: video

REDACCIÓN ELONCE
Un incendio se registró en vagones ferroviarios abandonados y generó un importante operativo de bomberos y policías. El foco ígneo fue controlado tras varias horas de trabajo y no se reportaron personas heridas. Video.
El incendio en vagones abandonados del ferrocarril en Paraná movilizó durante la jornada de este miércoles a bomberos voluntarios, personal policial y equipos de emergencia tras un llamado al 911 que alertó sobre un foco ígneo en el predio ferroviario.
El hecho ocurrió en el sector donde se encuentran viejos vagones en desuso pertenecientes a Ferrocarriles Argentinos. Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría Sexta se dirigieron al lugar y constataron la existencia del incendio en uno de los vagones abandonados.
De acuerdo con las primeras observaciones realizadas en el lugar, el fuego habría sido provocado de manera intencional, aunque las circunstancias del hecho continúan bajo investigación por parte de las autoridades.
Operativo para sofocar el foco ígneo
Tras la alerta, tres unidades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudieron rápidamente al predio ferroviario para intervenir en el incendio. Al arribar, los bomberos confirmaron que se trataba de un vagón ferroviario abandonado que se encontraba envuelto en llamas.
El personal inició de inmediato las tareas para contener y extinguir el fuego. Las labores demandaron varias horas de trabajo intenso hasta lograr controlar completamente el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran a otros sectores del predio.
Durante el operativo se desplegaron distintas medidas preventivas para garantizar la seguridad de quienes se encontraban en las inmediaciones.
Evacuación preventiva y trabajo conjunto
Ante la magnitud del incendio, se dispuso la evacuación preventiva de vecinos de la zona, quienes habían sido los primeros en advertir sobre la presencia de humo y fuego en el lugar.
Mientras se desarrollaban las tareas de extinción, el personal de emergencia trabajó para resguardar la seguridad del sector y evitar riesgos adicionales.
En el operativo participaron de manera conjunta Bomberos Voluntarios de Paraná, Bomberos Zapadores, personal policial de la jurisdicción y efectivos de la Guardia Especial de la Policía de Entre Ríos. Tras controlar las llamas y verificar que no existían riesgos de reactivación del fuego, el área quedó asegurada.