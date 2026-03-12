Choque múltiple en Santa Fe: un auto quedó aplastado por un camión

Un choque múltiple entre dos camiones, dos camionetas y un auto generó un fuerte operativo en Santa Fe. El vehículo menor quedó destruido, pero no hubo heridos graves.
Un choque múltiple entre camiones, camionetas y un auto se registró durante la mañana en la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 2, en la mano que se dirige hacia la ciudad de Santa Fe. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 7 y provocó un fuerte impacto visual debido al estado en que quedó uno de los vehículos involucrados.
El accidente involucró a dos camiones, dos camionetas y un automóvil particular que terminó debajo de uno de los transportes de carga con severos daños en la parte delantera.
A pesar de la magnitud del impacto, no se registraron heridos de gravedad. El conductor del automóvil fue asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias 107 y se encontraba consciente, aunque presentaba cortes y dolores musculares producto del choque.
El auto quedó destruido debajo de un camión
Las imágenes del lugar mostraron la gravedad del impacto. El automóvil quedó prácticamente incrustado debajo de uno de los camiones, con su parte frontal completamente destruida.
Personal de emergencias y de seguridad trabajó en la zona para asistir a los involucrados y ordenar la circulación en el corredor vial.
Una de las conductoras involucradas, que manejaba una de las camionetas, expresó: “Estoy asustada porque fue un choque muy fuerte. Frené en el semáforo y empecé a escuchar ruido a chapas. Había un auto adelante y no me podía mover. Por suerte apenas alcanzó a frenar el camión que venía atrás mío y apenas me tocó”, explicó.
La mujer relató que al descender del vehículo se encontró con una escena impactante. “Había un auto destruido y un chico que estaba golpeado. Salió del auto y estaba lastimado. Fue un milagro porque salió de ahí y estaba consciente”, sostuvo.
Otro de los conductores involucrados, que manejaba la segunda camioneta, contó que “estaba el semáforo en rojo y cuando viene el camión chocamos todos en cadena”.
Según detalló, el impacto del transporte de carga provocó que varios vehículos quedaran involucrados en el accidente.
“Fue un susto bárbaro”
El conductor del camión que recibió el impacto del automóvil también brindó su testimonio luego del siniestro. “Ahora estoy tranquilo, pero fue feo y grave. Iba al mercado y fue un susto bárbaro. Las cubiertas traseras quedaron colgadas”, señaló a Aire de Santa Fe.
El hecho generó demoras en la circulación durante varias horas mientras se realizaban las tareas de asistencia y retiro de los vehículos siniestrados.