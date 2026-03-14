Anses: la jubilación mínima ascenderá a $380.286 en abril y la AUH ascenderá a $136.653

La jubilación mínima de Anses en abril, alcanzará los 380.286 pesos luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmara que la inflación de febrero fue del 2,9%, porcentaje que se utiliza para calcular la actualización de los haberes previsionales.

El incremento se aplicará conforme al esquema de movilidad vigente que establece ajustes mensuales basados en el índice de precios al consumidor, con dos meses de rezago respecto al dato inflacionario.

De esta manera, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales registrarán una suba del 2,9% en relación con los valores percibidos durante marzo.

Cómo quedarán las jubilaciones y pensiones

Según los cálculos difundidos por la Agencia Noticias Argentinas, el haber mínimo se ubicará en 380.286,25 pesos durante abril.

En caso de que el Gobierno nacional mantenga el bono extraordinario de 70.000 pesos que se viene otorgando en los últimos meses, el ingreso total de quienes cobran la mínima alcanzará los 450.286,25 pesos.

El actual mecanismo de actualización fue establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó el anterior sistema de movilidad trimestral.

Cambios en asignaciones y otras prestaciones

La modificación del esquema previsional tuvo como objetivo reducir el impacto de la inflación sobre los ingresos de jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales mediante actualizaciones más frecuentes.

Con la actualización prevista para abril, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a ser de 304.243,19 pesos.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzará los 136.653,44 pesos.

Montos de pensiones y calendario de pagos

Entre otras prestaciones, la Pensión no Contributiva se ubicará en 266.170,81 pesos, mientras que la Pensión para Madre de siete hijos ascenderá a 380.312,63 pesos.

Al igual que ocurre con la jubilación mínima, estos montos podrían incrementarse si se confirma la continuidad del bono extraordinario otorgado por el Gobierno.

En cuanto al calendario de pagos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aún no publicó las fechas oficiales correspondientes a abril.

Se prevé que el cronograma se anuncie en los próximos días y que los pagos comiencen, como es habitual, durante la segunda semana del mes, organizados según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).