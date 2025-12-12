Cerraron casi 20.000 empresas en 22 meses y se perdieron más de 260.000 empleos

Registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo reflejaron una caída sostenida del número de empresas y trabajadores desde noviembre de 2023, con fuerte impacto en la construcción, la industria, el comercio y el sector público.
El cierre de empresas continuó avanzando sin pausa en los últimos 22 meses y generó un impacto significativo sobre el empleo formal. De acuerdo con datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), basados en los registros del seguro obligatorio del sistema, casi 20.000 empresas dejaron de operar y más de 260.000 trabajadores perdieron su empleo en ese período.
Según el último dato disponible, correspondiente a septiembre, entre altas y bajas se registró una reducción neta de 970 empresas, lo que afectó a 4.360 trabajadores. La tendencia se mantuvo a lo largo de 2025, con un saldo negativo tanto en cantidad de empleadores como de empleados registrados.
Menos empresas y menos empleo en 2025
En lo que va del año, el número de empresas con al menos un trabajador pasó de 499.682 en diciembre de 2024 a 492.223 en septiembre de 2025. Esto implicó la desaparición de 7.459 unidades productivas en apenas nueve meses. En el mismo período, la cantidad de trabajadores empleados descendió de 9.647.751 a 9.576.189, es decir, 71.562 puestos menos.
La comparación con noviembre de 2023, mes que se tomó como base para evaluar la gestión del gobierno nacional, mostró una caída aún más marcada. En ese momento, el sistema de riesgos del trabajo contabilizaba 511.337 empleadores y 9.840.290 trabajadores registrados.
El impacto acumulado en 22 meses
Como consecuencia, en los 22 meses transcurridos se produjo una caída neta de 19.114 empleadores, lo que representó un promedio cercano a 30 empresas menos por día. En paralelo, el total de trabajadores se redujo en 264.101 personas, pese a la baja del salario real y del costo laboral.
Desde la SRT aclararon que por “unidades productivas” se entiende a entidades, empresas u organismos públicos o privados que reúnen a una o más personas trabajadoras y que producen bienes o servicios.
Sectores más afectados
Las áreas más castigadas en términos de empleo fueron la construcción, la industria manufacturera, el comercio y el sector público. A fines de 2023 se registraban 512.898 empresas, pero durante la primera mitad de 2024 se observó una fuerte caída, atribuida a la devaluación y a la paralización de la obra pública y privada, además del ajuste en el empleo estatal.
Posteriormente se verificó una leve recuperación, que se interrumpió en septiembre del año pasado. Una dinámica similar se observó en el empleo: tras cerrar 2023 con 9.893.914 trabajadores, el número descendió a 9.647.751 en diciembre y continuó en retroceso durante 2025, con una aceleración en los últimos meses.
Contexto económico y consumo
Los retrocesos se explicaron por desvinculaciones, retiros voluntarios y cesantías tanto en el sector público como en el privado, especialmente en la industria y el Estado, además de un aumento de la informalidad laboral. Todo esto ocurrió en un contexto de consumo debilitado, con mayor desempleo, caída de ingresos familiares y menor poder de compra, afectado por el peso creciente de las tarifas de servicios y gastos fijos. (Con información de Clarín)