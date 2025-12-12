Baja de retenciones: "La medida es positiva pero queremos que lleguen a cero pronto"

A través del Decreto 877/2025 publicado este viernes a la madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó una nueva reducción de las retenciones al campo que alcanza a diferentes commodities agrícolas.

Establece que las nuevas alicuotas quedan fijadas de la siguiente manera: Soja, de 26% a 24%; subproductos de soja, de 24,5% a 22,5%; trigo y cebada, de 9,5% a 7,5%; maíz y sorgo, de 9,5% a 8,5%; girasol: de 5,5% a 4,5%. En el caso de la soja, se trata de la alícuota más baja en 19 años.

Al respecto, Héctor Bolzán, presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, indicó a Elonce que “es una buena señal del gobierno". Destacó que, si bien no se trata de una baja significativa, esta medida genera "una expectativa muy buena en el sector porque es el camino", haciendo referencia a la meta de llegar a retenciones cero.

Por otra parte, aclaró que el beneficio económico será mínimo. "El shock que produjo en el productor anímicamente es bueno”, indicó. No obstante, destacó que debido a la caída de los precios internacionales de los granos, que "han bajado drásticamente", los efectos en los bolsillos de los productores serán limitados. "Sabemos que los precios internacionales han bajado drásticamente y bueno, esto no sería suficiente y no se va a ver muy reflejado en los bolsillos", apuntó.

Bolzán mencionó que, a pesar de que se espera una cosecha récord de trigo y maíz, la baja de retenciones no tendrá un impacto significativo en la rentabilidad. "Esta cosecha récord y una pequeña baja de retenciones, puede hacer que el productor pague un poco las cuentas que han quedado pendientes", manifestó.

La baja de retenciones llega en un momento de alta presión para los productores, que enfrentan una subida en los costos de producción, especialmente en el combustible y los impuestos. "La medida este año puede llegar a ser algo positiva por los grandes rindes que tuvimos", indicó, pero aclaró que "si hubiéramos tenido un año como los anteriores y con estos precios, creo que iba a haber muchos quebrantos en el sector".

Por otro lado, mencionó que "los precios han retrocedido un 70%. Entonces, prácticamente toda la subida de rindes que tuvimos y la baja de retenciones no va a influir mucho en los bolsillos del productor".

En cuanto a la cosecha, Bolzán indicó que, si bien se espera un buen rendimiento, la calidad de los cultivos se verá afectada por factores como el clima. "Este año los trigos creo que van a dar un promedio de 40 o 39 quintales", dijo, pero agregó que esto será acompañado de una merma en la calidad. "Vamos a tener un descuento de un 8% fácil. Entonces, eso también hay que sacárselo al precio", explicó.

A pesar de los desafíos, los productores mantienen una postura optimista respecto al futuro. "El ánimo del productor está mucho mejor, sea por el clima, por los rendimientos y sea por estas señales del gobierno que van en camino correcto", aseguró Bolzán.

"Lo que sí, por ahí lo que se está pidiendo es que este año que viene podamos tener retenciones cero lo más pronto posible", enfatizó el presidente de la Bolsa de Cereales, dejando en claro la postura de los productores que siguen exigiendo un alivio fiscal más profundo. Elonce.com