Paraná Reclamaron frente a Tribunales de Paraná

A dos meses del crimen, renovaron el pedido de justicia por Jazmín González

Familiares y amigos de Jazmín González se concentraron en Tribunales al cumplirse dos meses de su homicidio, ocurrido el 19 de octubre en Bajada Grande. La convocatoria buscó visibilizar el caso y reclamar avances judiciales, con pedidos de detención efectiva para los acusados.

19 de Diciembre de 2025
Pedido de justicia por Jazmín González
Pedido de justicia por Jazmín González Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Familiares y amigos de Jazmín González se concentraron este viernes en Tribunales de Paraná al cumplirse dos meses del homicidio de la adolescente, ocurrido el 19 de octubre en Bajada Grande. La convocatoria tuvo como objetivo renovar el pedido de justicia, visibilizar la causa y reclamar medidas judiciales más severas contra los imputados.

Jazm&iacute;n Gonz&aacute;lez, v&iacute;ctima de homicidio
Jazmín González, víctima de homicidio

Durante la concentración, una de las amigas de Jazmín, Geraldine Sibulofsky, explicó el motivo del encuentro. “Vinimos a pedir justicia por Jazmín porque ya hace dos meses y los que hicieron este hecho están con arresto domiciliario y nosotros queremos que se haga justicia, que estén donde tienen que estar, en la cárcel”, manifestó.

 

La joven señaló que el reclamo no se limitó a esta jornada y que se mantendrá en el tiempo. “Todos los 19 nos vamos a juntar acá. Vamos a estar pidiendo justicia”, afirmó, al referirse a la continuidad de las convocatorias mensuales para mantener el caso en la agenda pública.

A dos meses del crimen, renovaron el pedido de justicia por Jazmín González

En la oportunidad, Geraldine confirmó su vínculo cercano con la víctima y expresó el impacto que produjo el crimen. “Era amiga de ella. Se extraña y no se puede entender. Es un dolor muy grande porque no es una persona más, era la vida de muchas personas”, sostuvo.

 

 

Sobre el crimen y la secuencia del hecho

 

Jazmín González falleció el 19 de octubre de 2025 en el barrio Bajada Grande tras recibir un disparo en la cabeza mientras iba como acompañante en la moto conducida por su primo, Julián Jonathan Manrique. De acuerdo con la investigación, al advertir que la adolescente había sido herida, el joven descendió del vehículo y efectuó disparos contra un grupo de personas involucradas en el altercado previo.

Los peritajes determinaron que el disparo mortal provino del sector donde se encontraba la víctima, lo que abrió múltiples líneas investigativas.

 

Jesús Joel Gómez quedó grabado por cámaras de seguridad recibiendo una de las armas utilizadas en el episodio, lo que derivó en la imputación por encubrimiento. Mientras que Yamil Cabrera es el principal acusado del homicidio de Jazmín.

Temas:

Jazmín González crimen en Bajada Grande homicidio en Bajada Grande pedido de justicia
